中国多地民航系统强调安全问题 四川监管局召开安全检查动员会

中国东航空难发生后，中国民航四川监管局周三（23日）组织召开安全大检查部署动员会，局长潘学军强调，目前行业正值特殊时期，各单位一定要“稳安全、稳思想、稳队伍”，确保在未来长时间里不出差错。山东、华东地区等民航系统也陆续召开会议，强调队伍稳定或坚定对民航安全的信心。

根据民航西南地区管理局网站消息，潘学军在会上要求，一是加强组织领导，保持头脑清醒、思想警觉，要迅速传达并落实近期文件要求，各级领导干部和中共党员要率先垂范，发挥好带头模范作用；二是稳定士气，稳住员工心态，要有行业恢复发展信心，加强对员工的关心关爱；三是统筹抓好疫情防控和运行安全，加强近期风险防控，各专业要制定提高安全裕度的具体措施；四是立即开展行业大检查，有计划性、针对性地开展“六查”，加强隐患排查治理，坚决实现问题隐患动态清零。

东航飞行事故发生后，中国民航局隔日（22日）下发通知，要求在前期行业安全督导工作的基础上，立即开展为期两周的行业安全大检查，旨在进一步强化底线思维，加强民用航空领域安全隐患排查，确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全。

除了民航四川监管局，民航系统内近日还有多家单位陆续强调队伍稳定或坚定对民航安全的信心。

民航山东空管分局周四组织召开了专题党委会议，会议要求，对近期安全工作要“反复抓、抓反复”，要严格落实上级各项工作要求，认真开展自查和演练工作；要关注队伍稳定、思想稳定，关注舆情，多开展谈心谈话，了解员工所思所想，消除误解，化解矛盾等。

民航华东地区管理局同天组织党委理论学习中心组（扩大）学习，会上强调，要做好思想政治工作，坚定大家对民航安全的信心，往一线传导压力要适度，切实减轻一线人员心理压力，防止出问题。

黑龙江机场集团也召开会议对上级指示精神进行了传达部署。集团要求，稳定基层队伍，做好员工人文关爱。会议指出，当前面临安全形势较为严峻，疫情防控和安全生产形势交织叠加、错综复杂。各单位要不断发挥各级中共党组织领导、党员率先模范作用，进一步督促基层队伍稳定,做好员工思想政治工作，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决做好员工关心关爱，营造良好的安全生产环境。要引导员工做好涉密安全信息管理，要求员工严格执行国家及民航局相关信息保密规定，对于民航敏感信息，不转发、不评论、不分析、不访谈，避免出现不当披露或非公开信息引起社会舆论问题。