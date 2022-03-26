港金发局主席：香港绝不能被外界视为孤岛

香港金融发展局主席李律仁今天（3月26日）指出，香港是外向型经济，绝不能被外界视为孤岛。他还说，香港若未能继续发挥国际金融中心的功能，香港就会失去独特性。

根据《星岛日报》报道，李律仁在一个电台节目中说，金融对香港社会的贡献，不单是经济利益，也是帮助香港更趋国际化，更是一国两制重要的一环。他引述有学者提出：“香港如果没有国际化，还有什么”，指出若然香港未能在日益复杂的地缘政治环境下，继续发挥作为中国的国际金融中心的功能，香港就会失去独特性，也是国家的一个损失。

李律仁说，较早前预算案，其中就香港作为国际金融中心提出一系列措施，务求继续发挥在融资、资产管理、风险管理和离岸人民币业务枢纽的影响力，进一步加强对国家发展的贡献。

李律仁乐见预算案采纳了金发局提出的一些建议，包括审视上市规则扩宽至先进技术企业的集资管道、就单一家族办公室管理的合资格投资管理实体提供税务宽免、继续发行绿色债券、丰富以数据为本的金融服务，以及成立“粤港澳大湾区投资基金”等措施。

李律仁说，全球疫情加深对企业责任的要求，ESG（环境、社会和管治）概念在投资和融资领域亦逐渐成为主流。香港发行绿色债券，在亚洲已经处于领先地位，而且还有好多其他方面的机遇。

李律仁还说，香港可以结合大湾区的科技力量，加上国际化和开放的环境，发挥金融中心的功能，必然会有一番作为。香港的关键在于联系国家和世界。最近金发局一份调查报告显示﹐七成以上的国际金融机构受访者均认为香港目前是他们进入中国大陆的主要枢纽，而完善的监管和法律制度，以及基础设施的配套，都占尽优势。例如沪港通、深港通、债券通、理财通等各个市场的联通机制，突出了香港作为资金进出大陆的重要角色，亦可见香港是国家内外循环、双循环的一个交汇点。

李律仁还说，香港处理全球最大规模的离岸人民币业务，政府在预算案提及推动离岸人民币产品发展，包括发行更多元化人民币理财产品和债券，不单是为了做生意，更是帮助人民币有序地国际化的一步。他认为，香港必须恪守本分，做好作为中国的国际金融中心。随着疫情过去是时候加把劲，努力对外对内通关。