东航空难目前已确认120乘客身份

中国东航MU5735航班坠毁第六天，目前共确认120人身份。尚未发现幸存者和第二个黑匣子，已搜寻到与第二个黑匣子安装位置较近的紧急定位发射仪。

据中新社报道，中国国家应急处置指挥部今天（26日）举行第六场新闻发布会。发布会通报，公安机关刑事技术部门出动220人组成29个勘查组，开展现场勘查、搜救和检验工作，共确认120人身份，其中乘客114名、机组人员六人，相关工作还在继续进行。

民航局航空安全办公室主任朱涛说，截至3月26日12时，尚未发现幸存者和第二个黑匣子（飞行数据记录仪）。目前，已搜寻到与第二个黑匣子安装位置较近的一部紧急定位发射仪（ELT）。

发布会披露，救援过程中发现现场有一定浓度的可燃气体。为此，救援人员使用六合一复合气体探测仪对核心区进行气体浓度监测，防止因可燃、有毒气体泄露引发次生灾害，目前核心区气体监测数值均处于安全范围以内。

广西壮族自治区消防救援总队总队长郑西在发布会上说，目前，消防救援队伍的主要任务还是加强生命搜索和包括第二部黑匣子在内的飞机残骸搜寻，不放弃任何希望。

广西自治区民政厅殡葬服务人员已到场协助开展工作，民政部门对接收的遇难者遗骸、物品均已妥善保管。自然资源部门完成了对搜救区及其附近一带68平方公里的地质灾害风险情况调查评估，继续开展现场核心区雷达探测工作，探测面积约1500平方，共有七条坡面，探测结果已提交指挥部。