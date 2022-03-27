王毅：中国支持尼泊尔奉行独立自主政策

中国外长王毅说，中国支持尼泊尔奉行独立自主的内外政策，中国始终主张大小国家一律平等，始终尊重各国主权、独立和领土完整。

中国外交部官网公布，王毅昨天（26日）在尼泊尔首都加德满都，同尼泊尔外长卡德加举行会谈时强调，无论国际和两国国内形势如何变化，中国都将坚定不移地推行对尼友好政策，坚定不移地深化互利合作。

中国认为，尼泊尔事务应该由尼泊尔人民自己决定，反对破坏尼泊尔主权独立、干涉尼泊尔内政、在尼泊尔搞地缘政治博弈的图谋，尼泊尔应当成为中国与南亚合作的高地。中国乐见尼泊尔同各国友好相处，在地区和国际事务中发挥更大作用。中国支持尼泊尔走出一条符合自身国情的发展道路。

王毅也说，中国支持尼泊尔更加深入参与“一带一路”建设。中国愿加快推进双方重点合作项目，确保两国陆路口岸畅通，探讨开展跨境电力合作，丰富拓宽两国经济人文往来通道，建设跨喜马拉雅立体互联互通网络，使喜马拉雅山成为两国友好合作的纽带。

据新华社报道，王毅也说，中尼全方位互利合作卓有成效，愿加快推进重点合作项目，特别是推进中尼跨境铁路项目，建设跨喜马拉雅立体互联互通网络，助力尼泊尔发挥自身人力资源、地理位置和自然生态三大优势，分享中国机遇，加快自身发展振兴。

双方也就多边事务交换意见。会谈后，双方共同出席经济技术、农业、基础设施、医疗卫生等合作文件签字仪式。

路透社则引述官员报道，中尼两国将就跨喜马拉雅山脉高压输电线路计划展开可行性研究。据报道，尼泊尔在旱季面临电力短缺问题，所以这项从中国那里进口电力的计划将能缓解这一问题。

中尼两国在2019年发表联合声明，宣布开展中国吉隆至尼泊尔加德满都的跨境铁路项目可行性研究。路透社引述官员称，在这方面尚未取得任何进展。

王毅昨天也与尼泊尔总理德乌帕会面。王毅说，中尼关系成为大小国家平等相待、合作共赢的典范，也成为中国践行睦邻友好周边外交的例证。中国将继续坚定支持尼维护国家主权和民族尊严，支持尼探索符合自身国情的发展道路，支持尼奉行独立自主的内外政策。

新华社报道，德乌帕说，尼泊尔将继续坚定奉行一个中国政策，决不允许任何势力利用尼泊尔领土从事任何反华活动。王毅对此表示赞赏，并说这是两国战略伙伴关系的应有之义。中国愿继续同尼泊尔在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定站在一起，维护不干涉内政原则和国际关系基本准则，抵制单边主义，反对强权政治，为地区和平稳定作出贡献。