澳总理拒绝中国大使求见 吁北京先重启部长级对话

澳大利亚总理莫里森拒绝中国驻澳大使肖千的求见，并呼吁中国先重启部长级对话。

据澳洲特别广播服务公司（SBS）中文网报道，澳洲总理办公室发言人早前证实，莫里森还没与肖千会面，并称外长佩恩本月9日与肖千会面是较为恰当的做法。

莫里森昨天（26日）回应时说，在中国解除部长级会面的禁令之前，两国外交关系无法解冻。“只要中国继续拒绝和澳洲的部长和总理对话，我认为那（拒见大使）是完全合理的反应。”

一位匿名的政府消息人士透露，肖千要见莫理逊的要求，可能是来自中国政府更高级别的层面。

据报道，别国大使求见澳洲总理的状况比较罕见，但澳洲为一些国家设置了相关渠道。美国、英国、日本、新西兰大使都有正式途径求见总理，中国和印尼也获得此特殊待遇。在莫里森之前的四位总理，都曾在任内和中国大使会面，但由于总理地位较高，该会面都是由外长主持。

澳洲曾在2018年禁止中国电信巨头华为参与该国第五代移动通信网络（5G）的建设，莫里森更在前年提出要对冠病病毒的来源作独立调查，这些事件都导致中澳关系持续恶化，至今仍不见好转迹象。

澳洲《悉尼先驱晨报》早前报道，佩恩在与肖千会面时阐述澳洲的立场，包括中澳两国之间适当的部长级和其他高级别对话接触的重要性。

另一方面，因涉嫌泄露中国国家机密在中国被拘押的澳洲华裔记者成蕾，将于周四（31日）在北京出庭受审。此案也可能给中澳关系添加变数。