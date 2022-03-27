香港仍将禁止非香港居民从海外登机赴港

香港将从下个月起，允许在过去14天曾逗留海外地区，并符合条件的香港居民登机赴港，非香港居民则不得从任何海外地区登机赴港。

港府昨晚（26日）在官网上公布，这些香港居民必须已完成冠病疫苗接种并持认可疫苗接种纪录，持预定起飞时间前48小时内采样进行的聚合酶连锁反应（PCR）核酸检测阴性结果证明，以及持在指定检疫酒店预订抵港后七晚或14晚房间的确认书。

东网报道，新安排的适用人士包括于登机或到港当天或之前14天曾在任何中国以外地区逗留，已完成疫苗接种并持认可疫苗接种纪录的香港居民。

他们在港检疫期间须每天接受快速抗原测试，并在抵港第五天及第12天接受PCR核酸检测。

不过，已完成疫苗接种的香港居民，如果抵港第五天的PCR核酸检测和第六天及第七天的快速抗原测试结果均为阴性，他们可提早完成强制检疫，但其后须自行监察七天，并须在抵港第12天到特定地点进行强制PCR核酸检测。

至于尚未接种疫苗的12岁以下人士，他们可与符合上述登机条件的陪同人士一同登机赴港，但这些孩童仍须持上述的48小时内采样进行的PCR核酸检测阴性结果证明，以及指定检疫酒店的预订房间确认书。这些孩童与陪同人士抵港后须一同进行强制检疫，如他们第五天的PCR核酸检测和第六天及第七天的快速抗原测试结果均为阴性，也可与陪同人士一起提早完成检疫，并须进行七天自行监察，以及在抵港第12天接受强制检测。

另一方面，从后天起，任何在香港乘搭前往中国大陆航班的旅客在办理登机手续前，须接受额外的快速聚合酶连锁反应核酸检测。

港府也从4月1日起，将禁止特定出现确诊乘客或无法符合相关条件的民航客机航线抵港的熔断机制时长，从现有的14天减少至七天。

禁止曾逗留九个国家的人士登机赴港的地区性航班熔断机制则将取消。这九个国家为澳大利亚、加拿大、法国、印度、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、英国和美国。