台湾官员认为如何止战是下届总统最大考验

台湾官员认为，2024年当选的台湾总统势必面对来自中国大陆更强大的压力，如何止战将是其最大考验。

综合台湾《中国时报》和风传媒报道，无任所大使林佳龙昨天（26日）在一个论坛上致词时说，从1996年总统直选至今不过25年，台湾意识的形成、台湾与世界关系的再定义，将会被视为此世代的主旋律。

他以分期付款来形容台湾民主化历程，称历经了民主转型、民主巩固到民主深化，台湾至今仍在偿付尾款。

面对未来的挑战，林佳龙认为，未来台湾的领导人，必须在前几位总统所奠定的基础上，从现在开始就得先预想台湾下一个10年的愿景以及目标。

他相信，2024年上任的台湾总统，势必面对来自中国大陆更强大的压力，这样的压力从2022年开始，一路延续甚至到2049年中华人民共和国成立百年为止。

至于与乌克兰危机有关的启示，林佳龙认为战争从来不只是武器清单比赛，而是面对敌人侵略，领导人如何发挥自己的领导力？让人民知道为谁而战、为何而战，才是保卫国家关键。拥有自卫和反击能力同样重要，但如何止战才是真正考验一个地方的领导人有没有承担责任和付出代价的决心与能力。

他认为，面对未来10年的挑战必须号召世代革新，以更谦卑与更勇敢的态度，带领台湾人民继续向前行，引领台湾推动二次民主改革。