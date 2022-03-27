陈茂波：香港经济第一季度无可避免陷入收缩但仍有信心

香港财政司司长陈茂波说，香港受疫情影响，经济第一季度无可避免将陷入收缩，打断之前连续四个季度复苏的势头，但他表示仍对香港经济前景有信心。他也说，贯彻动态清零的同时，香港也得有序恢复与外地联系。

陈茂波今（27日）以“风雨中的第一季”为题发表网志，他形容2022年的第一季度充满惊涛骇浪，疫情第五波凶猛来袭，累计死亡人数已近7000人，单日新增确诊宗数曾超过7万宗。此波疫情亦对经济造成沉重打击，最新失业率急升0.6个百分点至4.5%，而且还会继续攀升；恒生指数过去一段时间也大幅波动，曾在两天内急跌一成，恒生科技指数自2月底更在两周内下跌超过三成。

他说，不同经济环节的数据均反映着当前形势压力之大。比如，香港的零售销售势将结束连续十二个月的升势，在2月再次出现下跌。至于出口增速亦将放缓。因此，香港经济第一季度无可避免将陷入收缩，打断之前连续四个季度复苏的势头。

陈茂波说，他最近无论是本地抑或海外的网上研讨会或媒体访问中，经常被问到对香港经济前景是否仍具信心。他表示自己可以肯定地回答：“我对香港经济前景有着绝对及无比坚定的信心。只要我们对大局有准确研判，抓准大势，积极应对，并把握好国家的发展和支持，便能够跨越短期的挑战，迈步向前。”

针对疫情，陈茂波则说，谨慎谋划和部署工作之余，也不能忽略最近不少其他地区相继放宽防疫措施以至解除了入境的检疫要求。香港作为国际城市，如何在保证市民安全与贯彻“动态清零”，以及与内地通关等目标的同时，逐步有序恢复与外地联系，也是十分实在、需要积极应对的问题。