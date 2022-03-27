柯文哲称自己民调虽低但令蓝绿都畏惧

台湾台北市长柯文哲在《联合报》的最新六都民调中几项指标落后，但柯文哲回应时说，他重视的是客观数据，更称他的民调成绩低，但蓝绿在谈到总统大选时都怕他。

《联合报》上周一（21日）公布六都民调，显示台北市在柯文哲主政下，施政满意度（61.4%）、居住幸福感（78.4%）和居住光荣感（71.2%）三个指标均为六都垫底。

据联合新闻网报道，台北高房价成民怨之首，造成北市近年人口不断流失，七年出走21万人。民调结果显示，有三成台北市民想移居外县市，脱北欲望超高，比例大幅领先其他五都。

《联合报》今天（27日）在网站上刊登柯文哲的专访。柯文哲就民调结果做出回应时说，台北市民要求比较高，并认为他太有个性，新闻频道每台都讲他坏话，这样民调也不会多高。

柯文哲称，他将挨打当练身体，“我发现我挺耐打的”，被打这么久民调这么低，蓝绿都打他，但讲到总统大选大家最怕的还是他。

他认为，要做一个好的政客就是在民众前两步，不能离太远，但作为政治家，要奋力把台湾往前拖。

柯文哲称，以后不会再有他这种政治人物，大概四百年才出他一个，因为他本来就不是政治人物，所以他不是来讨好大家的，这两年的疫情他也检讨过，从防疫到振兴、转型、纾困，台湾政府在这两年最大的战略错误是没有做好转型工作。

柯文哲也认为，大家要思考台湾的政治要有一天可以进步到选出德国前总理默克尔，并称默克尔很朴实没有太大魅力。他也用美国和德国做比较，指出美国选出特朗普，德国选出默克尔，并称这显示出民族差异，德国人朴实，美国比较虚华。

柯文哲说，他有另外的想法，即要说服台北市民，台湾政治要走向理性、务实、科学，一种比较朴实的路线，不再是哗众取宠、搞表演，要有一天台湾愿意选出默克尔，不能选出希特勒，并说从希特勒到梅克尔是一种民主进化的过程。

他认为，台北副市长黄珊珊当市长最适合，有六届议员资历，也有副市长历练，且副市长是在实战中练习，对市政府有一定了解。