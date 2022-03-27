格力十年只为员工缴半年公积金 官方证实并非个例

珠海市公积金管理中心证实，格力电器公司未给员工足额缴纳公积金，并称情况在格力电器并非个例，其他员工类似问题也在同步处理中。

综合澎湃新闻与红星新闻报道，近日有网传截图显示，一份珠海市住房公积金管理中心诉求答复书中称，格力电器公司未按照某员工上一年度平均工资为其足额缴存2012年7月至2021年12月期间的住房公积金。格力电器正在研究补缴方案，补缴金额正在进一步核算中。

该员工今年1月1日向珠海市住房公积金管理中心提出诉求。

经调查，该员工于2012年2月至2022年1月与格力电器存在劳动关系，并签订了劳动合同，2022年1月离职。也就是说，该员工入职格力电器公司长达十年，格力电器公司却只为该员工缴纳了半年住房公积金。

珠海市公积金管理中心工作人员确认了文件的真实性，并表示未给员工足额缴纳公积金在格力电器并非个例，其他员工类似问题也在同步处理中。

根据中国《住房公积金管理条例》，单位应当按时、足额缴存住房公积金，不得逾期缴存或者少缴。

格力电器董事长董明珠2020年2月曾在访问中说，支持取消公积金。当时中国国际经济交流中心副理事长、重庆市原市长黄奇帆撰文指出，除税收等政策以外，建议取消企业住房公积金制度，可为企业直接降低12%的成本。董明珠表示赞同，并称因为格力“每个员工都发放了一套房子”，因此不需要公积金。

据中新经纬报道，董明珠在访谈中表示，格力打造的人才公寓会先让一些专家型人才入驻。而她最终的目的是要做到“一人一套房。”

然而她也明确指出，员工要想得到房子，也是有条件的。“只有员工在格力退休，才能得到房子的所有权，如果中途离职，房子还要退回的。”这也就意味着，如果没有干到退休，员工并不能获得两房一厅的产权。