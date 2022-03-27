中国网信办指导平台加强涉东航客机坠毁网络谣言溯源处置

东方航空公司MU5735航班坠机事件发生后，有网民借机散布谣言，中国国家网信办指导多家网站平台，对网上传播的关于MU5735的谣言进行溯源。

据“网信中国”微信公众号今日发公告称，个别网民借方航空公司MU5735航班坠机事件散播网络谣言，包括称东航客机引发山火、东航上百亿巨亏压缩飞机维修费用等，造成恶劣影响。

比如，关于“东航客机引发山火视频”的网络谣言，抖音的首发账号为“元宇宙斯”，首发时间为3月21日16时24分。

关于“东航上百亿巨亏 压缩飞机维修费用”的网络谣言，来自微信的首发账号为“一点财闻”，首发时间为3月21日16时39分。

关于“杨丽萍经纪人是‘唯一没有登机乘客’”的网络谣言，来自快手的首发账号为“太原广播电视台综合广播”，首发时间为3月21日18时12分。

公告称，网络谣言均已被及时清理，首发账号已被相关网站平台依法依约予以关闭禁言处置。

此外，腾讯、新浪微博、字节跳动、快手、百度、哔哩哔哩、小红书、知乎等网站平台，对借东航客机坠毁事故造谣传谣、散布阴谋论、调侃灾难等违法违规信息和账号从快从严处置。截至目前，共计清理违法违规信息27.9万余条，其中谣言类信息16.7万余条，处置账号2713个，解散话题1295个。

国家网信办将继续督导网站平台，切实履行信息内容管理主体责任，及时处置相关违法违规信息和账号，引导网民客观理性发声，共同营造清朗网络空间。