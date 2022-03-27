中国官媒：动态清零稳定全球供应链是中国对世界的贡献

新华社昨日（26日）发表评论文章，批评一些西方媒体罔顾事实、颠倒黑白，污蔑中国积极抗疫割裂、阻断了全球供应链。

文章称，中国积极战“疫”是稳链、建链，而绝非断链、扰链。中国坚持抗疫动态清零策略，是对世界的贡献和奉献。

文中举例，中国境外输入压力不断增大，但江苏与杜建等制造业重镇积极采取措施、探索办法，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。这正是中国努力稳定全球供应链的生动实践。另外深圳本周基本实现社会面动态清零，“最忙的城市”从按下慢行键到全市社会生产生活秩序有序恢复，仅用了不到10天。

文章称，如果没有中国抗疫的动态清零，万里之外美国沃尔玛或英国乐购超市裡的物价或许会更高。若不采取科学精准的积极防疫措施，作为全球製造业大国、头号货物贸易国的中国，工厂就无法迅速复工复产，本就承压的全球供应链可能更加吃紧。

文章也提到，动态清零是在全球疫情反覆、经济复苏势头不稳的背景下，中国常态化疫情防控所采取的政策。动态清零可能会让城市暂时慢下来，但慢下来是为了不停下来，为更加快速地全面重启留下时间与空间。

文章又引用美媒彭博社的报道表示，如果消费者和企业想继续购买中国制造的商品，而不必忍受供应短缺和价格的进一步上涨，就应该希望中国能继续奉行新冠动态清零政策。文章最后总结，中国坚持清零的时间越长，对其他国家就越好。