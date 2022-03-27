陈时中：防疫措施松绑须延后

台湾疫情加剧，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（27日）说，入境居家检疫缩短为七天的政策可能因此延后实施外，原本4月1日可能会松绑的口罩相关规定，也暂不会放宽。

据中时新闻网报道，台湾疫情拉警报，今天一口气新增83例，创下去年六月以来的新纪录，境外移入个案也暴增120例。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中坦言，现在最担心基隆警局群聚、新竹桃园大潭移工群聚以及台东家庭群聚，这几起都还找不到感染源的传播链。

台湾入境居家检疫从3月7日开始放宽至10天。针对境外与本土个案均双双成长是否与该政策有关，陈时中解释，境外移入这周相对多，主要是从南亚、东南亚，尤其越南阳性率高，但大部分都在集中检疫或是落地采检时就能采检得到，基本上不会对防疫政策造成影响。

至于早前提到检疫时长或会进一步减少为七天，陈时中坦言可能要延后。他解释，这还得看医疗量能与重症比率。这两指标若是超过负荷，就要加强管制。不过他说，近期轻症患者居多，一时之间不会对医疗量能造成压力。

4月1日口罩解禁则是确定暂时不会放宽。他说：“总要这一波看清楚了，才会有所改变。”

陈时中强调，戒慎不恐惧，并强调完全追求零确诊是不可能，只能尽量往清零方向做努力。