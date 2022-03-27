卫健委再强调不可以任何理由拒绝病患

中国国家卫健委再次强调，疫情防控期间，各级医疗机构不得以任何理由，特别是没有核酸检测结果为由推诿、拒绝患者。

据新华社报道，国家卫健委医政医管局相关负责人强调，疫情防控期间，要着力保障封控区和管控区居民的正常医疗服务需求，特别是需要规律性治疗的肿瘤放化疗、血液透析患者以及急危重症患者、孕妇、老年人、儿童等特殊人群。

医疗机构不得以任何理由，特别是不得以有没有核酸检测结果作为推诿、拒绝、延误治疗的理由，各个医院要在抢救室、手术室、病房设立缓冲区，在核酸检测结果不明的情况下收治急需接受治疗的患者。

国家卫生健康委医政医管局副局长李大川说，各级各类医疗机构应当落实首诊负责制的要求，对于接诊不能排除冠病的患者，要通过划定专门的诊疗区域，指定分检室、手术室等方式，为患者提供足够的医疗资源。另外医务人员要在充分防护的基础下，做好患者的紧急救治，使急危重症患者得到及时治疗。

国家卫生健康委要求，要解决老百姓日常看病诊疗用药的需求。在封控区和管控区，要精准了解有特殊诊疗需求的患者的情况，并把需求精准对接到社区与相应的医疗机构，让有看病需求的居民能够出得了小区的门，进得去医院的门。

中国近期疫情严重的吉林和上海，都发生因防疫延误急诊患者救治而致死的惨剧。上海一名护士就因为急诊室因冠病疫情停诊，没得到及时治疗而哮喘发作死亡。

山西财经大学为防疫而用铁皮围起校园，救护车被迫绕路导致学生不治身亡的事件今天（3月27日）又登上微博热搜，进一步激起民间对防疫过度的不满。