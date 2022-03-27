东航已正式启动理赔工作 赔付额或超10亿人民币

东航已经正式启动理赔工作，组建了专职的团队负责理赔工作，与家属具体沟通方案的细节。专家估计，总赔偿金额将达数亿元，甚至超过10亿元（人民币，下同，约2.13亿新币）。

澎湃新闻报道，中国国家应急处置指挥部今天（27日）下午就东航飞行事故举行第八场新闻发布会。

发布会披露，截止今天中午12点，现场共搜寻到飞机残骸及碎片累计3万3777件，并通过走访寻找目击证人，在事发地以北8公里左右找到新的事故有关视频。

目前累计分批接送632名遇难者家属到现场悼唁，并提供心理辅导。

东航集团党组宣传部部长刘晓东说，公司已经正式启动理赔工作，将依据国家的相关法律法规，充分尊重家属合理的诉求，与家属具体沟通方案的细节，制定理赔方案，确定统一的赔付标准。

公司已组建专职的团队负责此次的理赔工作。面向家属设置开通了理赔专线，并按照家属就近、就便的原则，主动与家属进行线上或线下的沟通协商。

北京商报记者最新了解到，失事飞机东航MU5735由中国人保首席承保，平安产险和太保产险参与共保。除了三家头部险企外，其他保险公司也在第一时间响应。

首都经贸大学保险系副主任李文中总结表示，从过去的空难赔偿来看，赔偿标准上升得非常快，2010年的伊春空难赔偿标准就达到了每人96万元。因此他预测本次空难的航空公司赔偿标准可能要超过每人200万元。飞机保险和人身意外伤害保险（包括寿险）总的赔偿金额将达数亿元，甚至超过10亿元。

另外，消防救援人员于今早9点20分左右，在技术组指定的重点区域深度搜寻，人工挖掘出一橙色圆柱状物体，经现场勘察的民航事故调查人员确认为飞行数据记录器的存储单元。发现位置在距主要撞机点以东约40米的坡面，地表下深度约1.5米处。

第二个黑匣子其他部分损毁严重，但数据存储单元外观较为完好。目前，该记录器存储单元部分已送往专业实验室进行译码工作。