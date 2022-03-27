湘西农村男青年“脱单难”报告发布

每三个家庭就有一个适龄未婚的湘西州永顺县万坪镇和平村男青年，原因在于女孩少、结婚成本高、人口流动量大。

根据微信公号“三湘风纪”，湖南省纪委监委组织委机关干部利用回乡探亲之机开展了“听民意 解难题”基层调研活动。其中一篇基层调研微报告就谈到了农村男青年“脱单难”问题。

报道介绍，和平村共有419户，1590 人，适龄未婚男青年110人，适龄未婚女青年仅31人。

“脱单难”的一个原因在女孩少。在湘西“老少边穷”地区农村，过去生子传宗接代观念根深蒂固，男女比例严重失衡。和平村村支书陈绍源介绍，女少男多是男青年“脱单难”的根源。和平村适龄未婚女青年仅为男青年的28%。村民反映，本村一个离异带孩子的女性一样很“抢手”，上门提亲很多还是头婚男青年，出的彩礼与头婚不相上下。相比之下，村里有的女孩即使身体、智力方面有轻微缺陷的嫁出去都比较容易，这也从侧面印证了适龄未婚女青年的“稀缺性”。

成婚成本高也是一个原因。

文章提到，村民算了一笔账，现在结婚标配“三大件”即农村自建新房或镇里、县城商品房，家用小汽车，彩礼，再加上购买“三金”首饰等，平均花费要在60万（人民币，下同约12.8万新币）元以上。如果在县里购买商品房花费则在100万元以上。

该村2020年至2021年完婚9对，彩礼最低8万元，最高16.8 万元，平均12.8万元。据村支书记忆，2002年他亲戚结婚时彩礼才8000元，现在是16.8万元，足足涨了21倍。一个男青年完婚需花费家庭10至15年积蓄，这还要确保没有大灾大病。村民戏谑道，“以前谁家生两个儿子恨不得敲锣打鼓炫耀，现在谁家生了两个儿子要坐墙根偷偷抹眼泪”。

文章还提到，“脱单难”难在人口流动大。伴随人口从农村到城市流动加速，男青年因文化素质不高，在城市从事的大多为技术含量低、收入低的体力劳动，很难在城市立足，最后不得不回村里解决婚姻问题。

据统计，该村未婚男青年110人中，初中学历达74人，占67.2%。相比下，城市生活对女青年影响更明显，随着见识增长，通婚圈扩大，她们基本把嫁入城里作为目标，这也是街坊邻居相互攀比的谈资。这种错位和不平衡性加剧了农村男青年“脱单难”。再者，农村“守婚难”现象也悄然蔓延。该村近年来就有5户外地媳妇嫁进来后，生了娃又“跑了”，骗婚也时有发生，一些家庭对待孩子结婚问题也是顾虑重重。

文章称，农村男青年婚姻难不是一个新话题，积极应对农村大龄未婚男性婚姻问题，既是应对低生育“陷阱”的有效举措，也有利于从人口方面厚植乡村振兴的有生力量。结婚俨然已成为农村家庭的沉重负担，也衍生出一系列农村治理难题。

不少村民提出了建议与希望：政府要加强引导，大力移风易俗，弘扬时代新风尚，减少盲目攀比。要更加重视教育和技能，努力提升男青年的综合素质和在婚姻市场的竞争力。要以乡村振兴为契机，发展繁荣乡村经济，吸引优秀青年回乡就业创业。

这份调研报告提到了一些共性问题。

去年，河南省民政厅在答复人大代表建议时也提到，多年来，受多种因素影响，农村男女人口比例失调现象逐渐凸显，农村大量外出务工女青年返乡婚恋逐年减少，加之部分地区依然存在婚嫁大操大办、彩礼互相攀比等不良风气，导致部分农村男青年遇到婚恋难题。

今年年初，四川乐山市井研县公布的一份调研报告指出，从该地区婚恋习俗来说，对经济负担要求并不大，普遍没有过重的彩礼需求。该县农村青年婚姻主要面临的问题还是青年人数过少。报告称，许多当地的年轻人都外出务工不在家，家中往往只有中年人与老年人。女青年的数量更是缺乏。这使得适龄单身男青年难以找到合适的对象。即使通过亲友介绍，也多半是在外地的单身女青年。

南开大学周恩来政府管理学院学者李永萍长期关注农村大龄男青年择偶问题和天价彩礼等现象，她此前在接受澎湃新闻采访时认为，“农村大龄男青年结婚难”的背后是结构性问题，最主要的原因是性别比率失衡，近3500万大龄单身男青年是客观存在的。“农村女青年留不住，未婚男青年也多数在外务工。”

李永萍说，农村女性，特别是年轻女性去大城市打工，不仅是为了挣钱，其实还是为了体验城市的生活，为了长见识、开拓视野，体验城市的年轻人的生活方式。从在农村调研的情况来看，读完了书又还没有结婚的，20岁上下的年轻女性，基本上都愿意去大城市。所以农村女青年留不住。另一方面，未婚的男青年也不在农村了。大部分未婚的男性也不是天天在农村，年轻的或者潜在的未婚群体，大部分都在城市里打工。所谓“老实人光棍”这部分人，性格比较内向、不太愿意去接触外界，留在农村未婚的有这样一个群体。总体来说，30岁左右未婚的男性留在村里的很少，基本上都在城市里。

根据中国国家统计局的文件——《国家统计局办公室关于做好2021年重点选题调研工作的通知》以及《国家统计局关于开展农村青年婚姻关系调研的通知》要求，浙江、重庆、山东、四川多地的统计部门已于2021年6、7月间，在辖区内抽取部分地区开展农村青年婚姻关系调研。此次调研的目的在于“了解农村青年婚恋现状，关注农村青年群体利益诉求”。