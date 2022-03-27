山东潍坊新发现罕见恐龙遗迹化石群

诸城市恐龙文化研究中心工作人员在春季野外化石勘察过程中，在诸城市的主要化石遗迹区新发现一处罕见的，较为完整的水波纹遗迹化石和大型蜥脚类恐龙足迹化石。

据济南网报道，该化石遗迹区地质地貌发育及保存比较完整，经过分析周围岩层沉积的特征、并对遗迹化石点周围地层岩性和岩石组合的特征以及实物进行对比分析，初步断定为早白垩世纪地质地层。

诸城市恐龙文化研究中心科研科普科科长陈树清介绍说，这个地方是他们今年新普查出来的一个新的恐龙足迹化石点，虽然风化比较严重，但初步可以确认，既有蜥脚类恐龙足迹化石，也有兽脚类恐龙足迹化石。前期在距离该处十公里之外的化石点，也发现了蜥脚类恐龙足迹和兽脚类恐龙足迹，证明中生代时期曾有大量的蜥脚类恐龙和兽脚类恐龙在这里生活过。

陈树清说，该处当时是一个滨浅湖，湖像沉积形成的，当时这里气候非常干旱，就是说这个湖湖水非常浅，风吹草动，所以在这个湖边就留下了这个水波纹的印痕化石。

诸城市处于胶莱盆地南部的断陷盆地，形成于中生代白垩纪，构造变形复杂，地质地层发育齐全，盆地凹陷长期连续沉积，为形成恐龙化石创造了条件。自上世纪60年代以来，诸城先后发现了库沟、掘村、玉皇、臧家庄、侯家屯等30多个恐龙化石埋藏点，埋藏区域近千平方公里。经过三次有规模的发掘，共产出恐龙化石2万5000多块。诸城因恐龙化石资源蕴藏丰富，被命名为“中国龙城”。