上海明起分区封控展开全市核酸筛查

上海市政府新闻办公室官方微博今日（27日）发布消息，为尽快实现社会面动态清零，上海市冠病疫情防控工作领导小组决定，明天（28日）5时起在全市开展新一轮切块式、网格化核酸筛查。封控区域内将暂停公共交通运行。

通报说，上海市以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。第一批，浦东、浦南及毗邻区域先行实施封控，开展核酸筛查，4月1日5时解封。同时，浦西地区重点区域继续实施封控管理。第二批，4月1日3时起，按照压茬推进的原则，对浦西地区实施封控，开展核酸筛查，4月5日3时解封。

通报说，在封控区域内，住宅小区实施封闭式管理，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出。保障基本生活必需的外卖、快递等实行无接触配送，不得进入住宅小区。

通报说，封控区域内暂停公交、地铁、轮渡、出租汽车、网约车运行。疫情防控、紧急就医、生活保障、城市运行、应急处置等相关车辆，经各区政府或各行业主管部门认定核实后通行，其余车辆非必要不上路。但通报也强调，要保障市民群众特别是孕产妇、血透、放化疗等特殊患者的应急就医需求。

在封控区域内，所有企业实施封闭生产或居家办公，保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、交通、环卫、粮油肉菜供应等公共服务类企业除外。通报也说，各有关部门和保供企业要确保生活必需品供应充足、价格稳定。

上海3月26日通报单日新增本土病例45起，无症状感染者2631例。

