中国多地二手房首套房贷款利率降至5%以下

中国房价贷款利率持续向下，3月份以来，多地二手房的首套房贷款利率已经下调至5%以下，个别地区开始出现4.6%的利率，与本月5年期以上贷款市场报价利率（LPR）报价持平。专家预计今年二季度房地产市场总体回暖。

据《证券日报》报道，目前上海、深圳、哈尔滨、苏州等地出现二手房的首套房贷款利率低于5%的情况。

哈尔滨部分国有大行表示，自3月23日起，对新签约的新房和二手房的首套房贷款利率进行下调，由此前的4.95%和5.05%分别下降为4.75%和4.85%。

苏州地区房贷利率经历多次下调，3月份以来，该地区多家银行的首套房最低贷款利率与5年期以上LPR利率持平。而一线城市中，目前深圳、上海等地多家银行二手房的首套房贷款利率低于5%。

另据贝壳研究院的监测，3月份，房贷利率降幅创2019年以来月度最大降幅，房贷环境宽松。103个城市中82个城市房贷主流利率下调，包括苏州、深圳、上海等20个城市首套房贷利率低于5%。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐对《证券日报》记者表示，在宏观政策稳健的框架下，住房信贷环境进一步趋暖，促使二手房市场成交回升。当前市场预期仍较弱，需求端信心尚未完全恢复。预计未来信贷环境保持友好，地方支持性调控政策进一步出台，将精准引导合理住房需求的释放。

易居研究院智库中心研究总监严跃进说，过去多数贷款利率还是超过5%的水平，当前房贷利率出现和LPR齐平的现象，有助于市场回暖。从购房者的角度看，这确实对后续还款有很大的减负效应。

对于银行来说，当前放贷的节奏确实需要加快，为客户降低按揭贷款成本。

他说：“预计今年二季度房地产市场总体是回暖的，市场需求明显向好，二季度也是各地稳经济增长一个很重要的关键点。”