上海浦东居民连夜囤菜为分区封控做准备

上海昨日（27日）新增本土确诊病例50例、本土无症状感染者3450例，昨晚宣布以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。第一批实施封控的浦东地区超市出现抢购潮，居民连夜囤菜做准备。

上海市疫情防控工作领导小组昨日宣布，浦东、浦南及毗邻区域先行实施封控，开展核酸筛查，4月1日5时解封。封控区域内，住宅小区实施封闭式管理，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出。保障基本生活必需的外卖、快递等实行无接触配送，不得进入住宅小区。

浦东超市从昨晚起出现抢购潮，“浦东发布”官方微博号也宣布，浦东新区仍在营业的超市、卖场、农贸市场营业至凌晨12点。

多名网民在微博上晒出各大超市外，居民排队抢购粮食的场景，浦东超市、上海买菜也登上微博热搜。照片中可见，售卖方便面等干粮的货架上几乎全空，居民购买的货品数量也明显多于日常。

另外每日经济新闻报道，今日恰逢周一开市，证券行业为确保交易顺利进行，已有在沪券商进行了紧急工作安排。上海总部位于浦东新区花木街道的国金证券实行关键岗位值班制，值班人员27日晚入住办公场所，保证系统和交易连续性，其余员工居家办公。

上海市疫情防控工作领导小组昨晚举行新一轮核酸筛查工作动员会，上海市委书记李强强调，新一轮核酸筛查是当前疫情形势下上海疫情防控工作的关键之举，要强化各区主体作用，加强资源力量调集，深入做好群众工作，形成全民抗疫的强大正能量。

会议强调，要尽快实现社会面清零，并解决好居民关心的生活保障和应急就医问题。

上海市、区各有关部门和保供企业要确保生活必需品供应充足、价格稳定，封控期间应需要提供平价主副食品供应。要畅通绿色通道，保障市民群众特别是孕产妇、血透、放化疗等特殊患者的应急就医需求。各区、各街镇和各社区要落实专门的服务保障队伍，及时响应市民群众诉求。