上海要求保障就医渠道畅通 保供企业正常运营

上海市疫情防控领导小组医疗救治组组长、市卫生健康委主任邬惊雷介绍，上海专门制定了工作方案，要求各医疗机构要切实保障急诊绿色通道的畅通，保障发热门诊、血透、重症、产科、儿科、放化疗等重点科室服务和在院患者收治。

据澎湃新闻报道，上海市今早（28日）9时举行疫情防控工作新闻发布会，邬惊雷表示，各区将指定定点医疗机构，与相应街镇形成对口关系，为各街镇内居民提供应急医疗服务，各定点医疗机构指定专人专线负责接听就医电话，并向社会公开，畅通就医渠道。

市级医院全面做好对各区定点医疗机构的专业支撑，对于各定点医疗机构发出的会诊需求，及时响应指派专家进行协助会诊，必要时，组织专家直接参与救治。

对于一般医疗需求居民，如高血压、糖尿病等慢性病患者，属地家庭医生团队要做好对接，重点关心老年人、儿童、孕产妇、残疾人等重点人群。居民也可以通过互联网医院进行网上咨询、复诊、配药。

上海早前曾发生医院急诊室因防疫停诊，一名护士得不到及时救治哮喘发作死亡的情况。因此本轮分区封控，能否及时获得医疗服务成民众关注点。

邬惊雷也说，本轮疫情增长速度快，上海已经加快建设集中隔离救治场所，进一步提高收治能力，努力实现阳性感染者“应收应收”。截至3月27日，除了原来已设置的市公共卫生临床中心等定点医院外，市、区两级启用了六家后备定点医院，改建了两家体育馆、一家人才公寓、一家大型展览馆，另外在崇明还有一家作为集中隔离收治场所。

不过邬惊雷指出，虽然有严格的封控，但上海机场、铁路、国际客货运正常运行。

针对如何保障居民粮食供应，市疫情防控领导小组物资保障组组长、市商务委主任顾军说，上海保供企业会正常经营、企业车辆可正常通行、人员也可正常上岗。

市、区两级政府也都在加大货源组织力度，积极协调保供企业进一步拓宽采购渠道，开展批零对接、产销对接，增加采购量，确保市场供应。