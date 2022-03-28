港冠病康复者返中国大陆 随时送院隔离

香港冠病康复病例不断增加，虽然不少港人已经按照指引，从中国大陆认可的香港机构取得核酸阴性报告才过关，不料入境之后才被告知两地要求不一，CT值（循环数阀值）低于40者仍被认为是阳性。

据《星岛日报》报道，港人郑先生是冠病康复者，近日入境珠海后才被告知核酸检测为阳性，须送院隔离。他说：“这些情况都不知道，导致我在香港取得阴性检测报告，就认为回中国大陆是没有风险的。”据悉，类似个案并非少数。

郑先生本月中旬确诊冠病，但症状轻微，发烧、咳嗽仅持续了三四天，第五天快速检测结果呈阴性。痊愈后大约一周，决定动身前往中国大陆。根据香港政府和珠海口岸公布的指引，符合通关条件的香港市民须获得由粤港认可的三十三间香港定点核酸检测机构发出的阴性核酸检测报告。他按照程序，顺利通过港珠澳大桥香港口岸。

珠海口岸还要求入境人士接受现场核酸采样，再分配到隔离酒店。不料，郑先生当晚被当地疾控中心告知，其CT值为34，核酸检测为阳性，须送到医院隔离。和郑先生同批到隔离酒店的旅客共12人，当晚送医的还有另外两名女士。隔离酒店人员告诉郑先生，到酒店后被通知核酸阳性的情况不少，“每一批都有，大概每十个就有一两个”。

目前，中国大陆比香港对CT值要求更严格。 CT值的大小关系到人体内病毒载量的多少，CT值愈大，代表样本中病毒含量愈少。港大的研究发现，若冠病病毒样本CT值高于三十，即病毒量处极低水平，已无法再培植病毒。但是，根据国家卫健委最新公布的《冠状病毒诊疗方案（试行第九版）》表明，出院标准是“连续两次核酸检测CT值均大于或等于35”。

郑先生在珠海的中山大学附属第五医院接受全面检查，检测了CT值、核酸结果、验血及大小便等。医生说：“绝大部分都是确诊以后康复的人，本身身体有症状的人是很少的。”虽然郑先生没有不适，医生也没有开药，但要等到CT值恢复至大陆出院水平，可能还须一周时间。

根据新版诊疗方案，确诊患者出院后居家监测七天即可。不过郑先生说，他属于从香港入境中国大陆人士，无论在医院还是酒店隔离，必须满14天才能解除隔离，不符合居家监测七天的新规。

这次过关到大陆的经历一波三折，郑先生认为，应该让市民知道两地标准不一，目前香港的检测机构不会在核酸报告中列明CT值，但中国大陆会特别要求看CT值。不符合中国大陆检测标准的港人虽无不适，却被送院隔离，诸多不便，也给珠海和其他城市造成不必要的医疗压力。

香港大学李嘉诚医学院生物化学系教授金冬雁确认说，中国大陆和香港对是否确诊、CT值的要求都不相同，“基本上CT值在30以上，在香港都不会被当做阳性。现在香港的出院标准进一步放松，CT值仅仅是作为参考，甚至没有硬性规定是30才能出院了。”至于香港的检测机构未来是否应在核酸报告中提供CT值数据，他说“是有为难的”，受认可的香港检测机构未必觉得出CT值十分必要。