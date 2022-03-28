上海分区封控：台积电生产不受影响 中芯国际正常营运

中国金融中心上海市升级冠病疫情管控，以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查，总部位于上海的中国芯片巨头中芯国际称，公司目前生产运营正常；在上海有厂区的台积电也称，目前疫情防控不影响生产。

综合路透社及台湾《自由时报》报道，中芯国际今天（3月28日）回答投资者提问时称，目前公司生产运营正常，会密切关注疫情动态，尽全力做好防疫抗疫方面的工作。

中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地，在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圆厂和三座12英寸晶圆厂。

全球最大的半导体制造商台积电在上海松江拥有8英寸晶圆厂区，这也是台积电主力8英寸晶圆厂区之一，台积电称，一切遵照政府防疫措施，目前不影响生产。

面对严峻的本土疫情形势，上海昨晚升级管控，从今天清晨5时起，以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。首先对黄浦江以东地区实施封控，其中包括金融区和工业园区，4月1日5时解封。4月1日3时起，对浦西地区实施封控，4月5日3时解封。

上海昨天新增本土冠病50例和无症状感染者3450例，写下新高。上海市卫健委主任邬惊雷今天在疫情发布会上说，将通过新一轮筛查把风险点排除，把传播链切断，尽快遏制疫情扩散蔓延。筛查期间，上海的机场、铁路、国际客货运将正常进行。

上海国际港务（集团）股份有限公司今天发布通告称，上港集团将确保港口生产运行，保障民生和防疫物资运输畅通。目前，除受极端恶劣天气影响外，全港各生产单位保持24小时作业。