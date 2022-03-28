新西兰总理对中所潜在安全协议表达严重关切

新西兰总理阿德恩今天（28日）说，新西兰对于在所罗门群岛决定与中国建立安全伙伴关系后，太平洋地区可能出现军事化情况表达严重关切。

据路透社报道，所罗门群岛上周五（25日）公布，他们在将与外国之间的安全关系多元化，不局限于所国与澳大利亚之间的安全关系，所国在应对安全威胁和确保有安全的投资环境方面，正与中国建立伙伴关系，也正与中国制定一些协议。

阿德恩在新西兰电台节目上被问到，中国在太平洋地区国家驻扎军舰，是不是可以接受的做法。她回应时说：“我们将这些行为视为潜在地区军事化行为。从太平洋地区安全角度而言，我们也认为没有这方面的必要性和存在的原因。”

阿德恩也说：“我们确实认为这一点非常令人担忧。”

所罗门反对党领袖韦尔（Matthew Wale）在一个电视台专访中称，他去年曾就所中可能达成安全协议一事，向澳洲驻所国最高专员发出警示，但澳洲之后并没有采取行动，避免两国达成协议，并对此感到失望。

澳洲最高专员斯特拉汉（Lachlan Strahan）今天在推特回应时说：“关于拟议中的所中安全合作协议，澳大利亚已定期和恭敬地（向所罗门群岛）表达关切。”

澳洲总理莫里森则告诉记者，他将在今天与巴布亚新几内亚和斐济的政府领导人就此事进行交谈。莫里森前天声称，整个太平洋地区非常关注潜在的中所安全伙伴关系。

美国也对于所中正建立军事关系表示关切。