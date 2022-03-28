上交所发布抗疫30条 提供“云上市”等线上服务

中国金融中心上海市升级冠病疫情管控，以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查，上海证券交易所发布“抗疫30条”，将对股票发行审核、沟通咨询和路演等多项业务提供线上服务。

据第一财经报道，上交所昨晚发布的“抗疫30条”主要涉及股票发行上市审核和发行承销、上市公司信息披露业务、债券业务服务、其他业务服务四大方面。

在股票发行上市审核和发行承销方面，确保科创板审核业务正常推进，改为线上方式审核和沟通；适当放宽审核问询回复时间；放宽申报等相关文件的签署要求；提供“云上市”服务；通过互联网、电话等方式开展路演；设立24小时发行承销业务咨询热线。

上市公司信息披露业务方面，上市公司事后公告披露时段延长至晚上23:00；上市公司受疫情影响难以如期披露2021年报的，可申请延长至2022年4月30日前披露；支持线上召开股东大会等。

对受疫情影响严重的企业，债券募集资金用于疫情防控相关领域或用于偿还到期公司债券的，上交所建立发行服务绿色通道。

上交所称，此举是就疫情防控特殊时期相关业务开展做出调整和衔接安排，优化自律监管与服务方式，支持实体经济发展，全力维护资本市场平稳运行，支持疫情防控和保障市场运行各项工作。

上海昨晚宣布升级疫情管控，从今天清晨5时起，以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。首先对黄浦江以东地区实施封控，其中包括金融区和工业园区，4月1日5时解封。4月1日3时起，对浦西地区实施封控，4月5日3时解封。