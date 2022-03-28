香港九成接驳司机因新措施停工 工会促改变政策保饭碗

中国大陆规定由本月14日起，跨境货运改为全面接驳模式运作，取代以往由香港跨境司机点对点装卸货。货柜运输业职工总会调查发现，有九成受访司机因新措施停工，85%收入全无。

香港01报道，14日大陆落实跨境货运全面接驳模式后，香港跨境司机被禁止点对点直达大陆作业点，须于指定接驳点落货后，再由大陆司机运往内地城市。

货柜运输业职工总会主席陈迪手说，香港跨境司机须自费雇用俗称“骑师”的大陆接驳司机，是一笔额外的费用。近日聘请“骑士”的费用更出现加价潮，对于司机们犹如变相减薪，甚至导致入不敷支，运力大降。

货柜运输业职工总会于本月23日，以问卷形式成功访问1163名跨境司机，调查结果显示，90%受访司机因新措施被迫停工、85%司机已经全无收入。

一名驾驶跨境鲜活菜车司机的张先生就说，他循规蹈矩遵从政策，但早前不幸染疫，被移除名单21日，直到现在仍不能开工。他还要向内地接驳司机支付费用，收入根本不足以维持开支。还有有不少司机无工开，经济陷入停顿，部分司机甚至出现欠债情况。

陈迪手也说，新措施也引起保险及意外责任隐忧。他解释，如果大陆接驳司机驾港车在大陆遇事故，或港车过境时发现违禁品等，责任谁属，目前仍不明确。另外接驳模式也有传播风险，不论大陆或本港司机等候交接，均有人群聚集，易造成传播，更有香港司机下班后不敢回家，担心造成家人感染。

工会建议，让香港跨境司机实施“闭环管理”，全程封闭式过关，确保司机全程不落地，否则港府应考虑将受影响工友纳入保就业范围，提供经济援助。