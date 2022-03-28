习近平等向东航空难遇难者默哀

中共政治局今天（28日）下午召开会议，中共总书记习近平等出席会议的政治局委员，在会议上向东航空难遇难者默哀。

据新华社报道，政治局在会议上研究近期有关工作。会议开始时，经习近平提议，出席会议的政治局委员等全体起立，向“3·21”东航MU5735航空器飞行事故遇难者默哀。

东航一架波音737-800型客机本月21日从昆明飞往广州途中在广西藤县坠毁，机上132人全部遇难。该航班的第一个黑箱已于23日寻获，为驾驶舱语音记录器（CVR）；昨天寻获的第二个黑箱则是数据记录器（FDR）。

民航事故调查中心主任毛延峰昨天在新闻发布会上介绍，语音记录器收录了驾驶舱内的各种声音，数据记录器则记载了飞行过程中的高度、速度、航向等状态参数、驾驶员操纵飞机时的驾驶杆、驾驶盘，以及自动驾驶仪和自动油门等各类系统参数。

中国官方公布，截至昨天中午12时，现场共搜寻到飞机残骸及碎片累计3万3777件。

东航集团宣传部部长刘晓东说，公司已正式启动理赔工作，将依据相关法律法规，与家属具体沟通方案细节，制定理赔方案，确定统一赔付标准。东航已组建专职团队负责此次理赔工作，并面向家属开通理赔专线。

首都经贸大学保险系副主任李文中接受《北京商报》访问时预测，本次空难赔偿标准可能超过每人200万元（人民币，下同，42.7万新元），包括飞机保险和人身意外伤害险在内的总赔偿金额可能超过10亿元。