林郑月娥承认香港阳性个案比官方数字高 或影响死亡率计算

香港卫生防护中心目前累计香港有超过100万起冠病阳性病例。特首林郑月娥今天（28日）说，由于部分民众于当局推出快速测试申报平台前染疫并康复，相信香港感染人数比目前官方数字高。

综合《明报》和星岛网报道，林郑月娥今天在疫情记者会指出：“常理都知道不应该只有100万起病例”，相信当疫情稳定后，有需要整理相关数字，以更准确反映死亡率。

林郑月娥说，以早前当局围封大埔广福村四座大厦强检为例，初步阳性病例比率为4.9%，但同时有约20%居民曾经染疫，即四座大厦曾经约有四分之一居民先后感染，认为按有关数据推算，数字比当局公布的累积阳性数字高，也代表目前以官方累积阳性数字计算的死亡率未必最准确。

被问确诊数字近两日下降，香港民众出行指数高了，会否如期放宽社交距离措施，林郑月娥说，她理解民众有抗疫疲劳，但呼吁民众要严守防疫要求，减少跨家庭聚会。她也承认，对市面人流回升感到担心，希望民众忍耐和努力，也希望如期放宽社交距离措施，特别是恢复面对面授课、恢复晚市等。

林郑月娥强调，港府尚未放弃全民检测，强调选择进行的时机十分重要，以达致最佳的效果。她重申，目前并全民检测的时间表，又指如进行全民检测，三个月内曾确诊人士可获豁免。

当被问及同样为国际中心的上海，其防疫措施有否值得参考的地方。林郑月娥回应说，每一个地方的抗疫工作都不同，承认有其参考价值，但她说，最终采取什么策略，要视乎香港情况，强调香港是要“融通海内及海外”，即香港抗疫应既通中国大陆，也可连系海外。

林郑月娥又提到，医管局在中国大陆医疗团队协助下，亚洲博览馆治疗设施使用中的病床正在增加，由最初200多张病床增至350多张。她说，若仍需要开放更多医疗设施，人手方面，可与中央反映，申请医疗团队来港协助，具体情况要按医管局人手而决定，若人手足够就不用再申请中国大陆医疗团队支援。