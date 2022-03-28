中国智库：美军南中国海活动剧增 推高中美冲突风险

中国智库“南海战略态势感知计划”（SCSPI）撰写的美军在南中国海活动不完全报告昨天（27日）发布，报告引用的数据显示，相较于2020年，美军2021年在南中国海的大部分军事行动明显增强，报告称，这大大推高中美发生海空摩擦冲突的风险。

据北京日报旗下微信公众号“长安街知事”报道，北京大学海洋战略研究中心主任、“南海战略态势感知计划”负责人胡波受访时说，自2009年以来，美军在南中国海针对中国军事活动的频次和烈度持续显著提升。

但美军近年来在西太平洋状况频发，已处于过度部署、过度疲劳的状态，造成美军一线官兵专业程度下降，同中国军队发生摩擦的风险上升，这一点必须警惕。

胡波透露，军机方面，在黄海、东海、南中国海对中国进行抵近侦察的大型美军侦察机每年有2000架次左右。加上其他的加油机和战斗机，各式飞机约有4000至5000架次。

水面舰艇方面，美军水面力量存在大约为1500至1600个舰日，也就是每天有五艘左右军舰在南中国海、东海或黄海活动。

胡波还说，以往美军无论是穿越台湾海峡还是在南中国海的所谓“航行自由活动”，一般较为低调；但近年来美军在中国周边海域的行动越来越政治化，加强媒体曝光度，还在特殊的时间节点上放大其军事活动，造成的影响更恶劣，值得警惕。

他还指出，即便是在乌克兰危机当前，美军在中国周边的活动不降反增，“可以说，美军不会因为全球其他区域发生局势变化而忽视中国，其战略重心依然是‘印太战略’。”

对于中美在南中国海擦枪走火的可能性，胡波认为，美国在中国周边海域进行军事部署的思路非常清晰。首先是通过加强前沿存在、增加各种活动的频次来威慑中国。

其次，美军近期的演习越来越有针对性，其航母打击群的活动也越来越有“实战”意味。从2015年开始，美国已非常严肃地考虑“跟中国在南中国海发生海空军事冲突”的可能性，美军开始进行一系列作战概念的创新，提出分布式作战、多域战等各式各样的概念，并实地模拟推演。

第三，美军虽然在为各种冲突做准备，但同时他们也希望与中国进行危机管控。

胡波指出，从战略上讲，美军加大对中国的威慑，对中国来说是赤裸裸的挑衅；从战术上讲，美军活动频次越来越多，越来越大胆，强度越来越高，中国军队当然要进行监视跟踪，结果就是，中美发生海空相遇的概率和风险上升。

“现在双方每天大约都有十余次海空相遇事件，虽然大部分都较为专业，也有部分离得非常近。”

他还提到，从2016年以来，美军在西太平洋频繁发生撞船或者撞机事件，背后原因很多，但其中一个重要因素，是由于强调所谓“中国威胁”而导致的过度反应。

他认为，美军在西太平洋的兵力部署已处于过度部署、过度疲劳的状态，这会导致美军一线官兵的专业程度下降，就会发生很多意外的情况，这是恶性循环。

胡波最后强调，中国力量越强大，美军为遏制中国要付出的精力就越大，美军在目标跟能力之间必然出现越来越脱节的状况。除非美国改变在西太地区遏制中国的目标，否则这种过度部署、过度疲劳的现象会愈发加剧，而这正成为中美两军间愈发凸显的风险源。