胡锡进：上海精准防疫不是“逞能”

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进说，他不觉得上海这一轮防疫是“逞能”，他也相信中国对精准防控的探索不会在上海之后停止。

上海采取精准防疫却仍没能防止疫情扩散，昨晚宣布以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。胡锡进今天（28日）发微博说，有人嘲笑和批评上海次轮防疫是“逞能”，他认为这些人过于短视了。

胡锡进说，上海进入“隔江而治”的封控普筛。疫情扩散到这一步，上海人都不愿意看到，全国公众则没有想到。上海的探索发生在奥密克戎不断袭击中国各地并严重扰乱生产生活，而外部世界铁了心不管死多少人也要突围的当下。上海对更加精准防疫的追求可以说凝聚了中国社会的现实需求，因此它的挫折可以说也是大家的共同挫折。

他指出，每一轮抗疫都必须同时是探索，这一次上海的“4+4”封城时间是全国最短的，要处理的疫情又是最严重的之一。如此大规模的分区压茬封控，肯定会有一定的混乱。上海市的城市管理和市民素质无疑都面临严峻考验。但上海人第一时间搞出很多幽默的自嘲段子，而不是排浪式的激烈抱怨，他认为这样的集体情绪是健康的。

他也相信中国社会对精准防控的探索不会在上海之后停止。胡锡进说，动态清零已是中国的坚定共识和信念，中国的路线将于西方与冠病共存的路线开展竞争，而竞争的焦点是经济效果。

他说：“之前我们赢得很彻底，但往前方看，我们必须做到动态清零的经济成本要小于、至少不大于西方开放自然附带的经济损失，对民生的总伤害也要小于或不大于他们的，加上我们的人道主义绝对优势，我们的抗疫路线才可形成长期傲视西方的可持续性。”