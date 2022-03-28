台化工厂群聚出现奥密克戎亚型变异株

台湾高雄市今天（28日）新增两起冠病确诊病例，为化工厂产线员工，匡列隔离期间阴转阳，至今这起群聚案已累计21起病例，其中疑为指标病例的男性领班一人传给16人，错失及早发现的原因，是赴诊所就医时未进一步快筛，直到40多岁女同事就医确诊，全案才爆开。

据联合新闻网报道，高雄市长陈其迈今天下午2时30分临时加开防疫记者会说，此群聚案基因定序为奥密克戎亚型变异株BA.2，研判至少有四种可能传染途径，是全新的变异株，但排除与高雄过去几起群聚案有关联。

高雄市小型化工厂传播链今天再添两起，又有两名中年女性确诊，她们都是确诊者的职场同事，3月23日采检匡列隔离，昨天出现症状采检确诊，根据CT值数据研判，传染时间点一致，无社区传播风险。化工厂传播链指标个案类累计到目前为止，呈现一人传染给16人，另有两名同住家人确诊，陈其迈说，化工厂工作场域通风情况不佳，传染力强。

陈其迈也提到，奥密克戎亚型变异株BA.2在台湾还没看过，从现有入境落地采检或台湾都没看过，初步排除过去在高雄这几个群聚感染源，可能病例入境带入，第二个可能是防疫旅馆中可能有其他县市的确诊者住过，第三可能自港口传入，第四则在其他地区感染者传入，排除与过去高雄几个群聚的感染源有关联。高雄市昨天召开专家会议，将采取加严措施，严防病毒在社区扩散。

陈其迈今天下午主持防疫会议时仍强调，接种疫苗、戴口罩是防疫最有效策略，疫苗覆盖率提高，边境才可能开放，戴口罩是最直接的防护，若两人都戴口罩擦身而过，要感染风险不高，餐馆、喜宴起身时，也务必戴上口罩才能移动。