苏州酒店坍塌事故 25公职人员被追责问责

中国江苏省苏州市四季开源酒店辅房坍塌事故调查报告今天公布，酒店实际控制人等七名事故相关责任人员被移送起诉，当地25名公职人员被追责问责。

去年7月12日，位于苏州市吴江区的苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司辅房发生坍塌事故，造成17人死亡、五人受伤。

据中国央视新闻报道，事故调查组认定，这是一起涉事酒店在未办理施工许可情况下、违法装修野蛮施工造成的重大生产安全责任事故，事故背后存在酒店老板与当地相关职能部门公职人员相互勾结、谋私贪腐问题。

调查组称，事故直接原因是在无任何加固及安全措施情况下，盲目拆除了底层六开间的全部承重横墙和绝大部分内纵墙，致使上部结构传力路径中断，二层楼面圈梁不足以承受上部二、三层墙体及二层楼面传来的荷载，导致该辅房自下而上连续坍塌。

调查组认定，苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司和苏州君缘餐饮管理有限公司及其实际控制人王安石未经许可擅自组织施工、违法发包和改变经营场所建筑的主体和承重结构，未依法取得许可从事旅馆业经营，不落实安全生产主体责任。苏州出彩装饰建筑工程公司违法承包、违法分包，未取得施工许可违规施工。

江苏省公安机关对四季开源酒店实际控制人王安石、四季开源酒店法定代表人王安新、苏州出彩建筑工程有限公司法定代表人李博等七人采取刑事强制措施，分别以涉嫌重大责任事故罪、妨害作证罪、包庇罪移送起诉。

调查同时认定，苏州市各级住房和城乡建设部门未认真履行建筑市场监督管理职责，对改建装修工程实施阶段各方主体的监督管理存有漏洞，对装修拆墙作业中存在的违法建设、违法发包等行为失查失处。吴江区公安部门违规核发特种行业许可证。吴江区城市管理部门处理群众举报事项不规范。吴江东太湖生态旅游度假区（太湖新城）、松陵街道对既有建筑改建装饰装修工程管理存在盲区和漏洞，对酒店装修拆墙作业中存在的违法建设、违法发包等行为失管失处。吴江区未严格按照要求履行属地管理责任，组织开展“两违”专项治理工作不力。苏州市贯彻江苏省委、省政府关于打击非法违法建设决策部署不够到位，对相关部门责任落实监督不够。

江苏省委责令苏州市委、市政府深刻检讨，江苏省纪检监察机关对25名公职人员追责问责。其中，给予吴江区委书记李铭、吴江区委副书记、区长王国荣通报批评，给予吴江区原副区长朱建文政务记大过处分；对吴江区房产管理处房屋安全鉴定科原科长杨福民，以涉嫌伪造国家机关公文罪、受贿罪移送司法机关；对吴江区公安局治安管理大队原大队长宋坤法，以涉嫌受贿罪移送司法机关。对其他相关责任人也分别给予相应处理。