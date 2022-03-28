港中大研究揭冠病康复者每五人有一人眼干 感染时病毒量越高越易出现

香港中大医学院研究发现，冠病患者康复后在两至三个月内出先多种症状。其中患有干眼症的发生率较高，每五名康复者就有一人出现一种或以上与干眼症相关的症状，通常感到眼涩、痕痒、流泪、畏光或视力模糊。另外，研究发现患者感染时病毒量越高（即CT值数字低），康复后出现干眼症风险会越高。

据香港01报道，中大医学院眼科及视觉科学系系主任谭志勇说，干眼症影响个人阅读、驾驶及使用电子产品，需花费大量时间及开支治疗。中大医学院眼科及视觉科学学系副教授庄金隆指，研究旨在鼓励民众接种疫苗，也最有效减低感染罕有的病毒量，及预防其他后遗症。

干眼症是由于泪膜不稳定及泪液的渗透压增加，导致眼球表面出现炎症并对眼睛表面结构和及眼表神经造成损害。冠病医学院眼科及视觉科学学系副教授、首席研究员庄金隆指，冠病患者康复后两至三个月内，或更长时间出现多种症状。

228名曾在2020年确诊的康复者参与研究，有22%至少有其中一种干眼症症状，最多出现视力模糊、瘙痒、烧灼感或疼痛、流泪或分泌物。中大医学院眼科及视觉科学学系助理教授尹浩楠说，冠病患者入院时采集的样本， CT值每降低1个数值（即病毒量越高），在康复后的第一个月内出现任何干眼症或相关眼表症状的风险，会增加约 10%，病毒直接损害眼睛，引起眼疾。

团队又另外筛选109名健康人士和冠病康复者进行全面眼科评估及检查。冠病康复者对测试反映分数有轻度反应，接近1；而健康人士分数则偏向0，即不存在。另外，需要接受任何形式氧气补充的冠病康复者的泪液破裂时间（泪液蒸发率的指标），比不需要接受氧气补充治疗的患者缩短了约1.6秒，眼睛较快挥发泪液，也会显著增加干眼风险。

研究人员说，严格筛选参加者，确保他们在过去没有患过任何眼表疾病或眼外伤，或任何矫视手术或眼科手术，更在过去三个月内未曾配戴过隐形眼镜或眼科药物。

中大医学院眼科及视觉科学学系系主任兼何善衡眼科及视觉科学讲座教授谭智勇说，干眼症会显著影响个人的日常生活和社交功能，例如阅读、使用电子产品和驾驶。患者需要在治疗上花费大量时间及开支，要避免工作场所中会加剧干眼症状的环境，大大降低他们的工作效率及生产力。

研究的首席研究员及中大医学院眼科及视觉科学学系副教授庄金隆医生说，研究结果希望可鼓励大众接种疫苗。疫苗接种是目前最重要和最有效的措施，也显著降低感染后的病毒量及其他后遗症的有效方法。