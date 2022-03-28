香港新增7685宗确诊 张竹君：仍处高位会反弹

香港今日（28日）新增7685宗确诊，168人死亡。卫生防护中心传染病处主任张竹君说，疫情仍处于高位，如果人流增加或会导致确诊宗数反弹，对此相当担心。

综合香港01与《星岛日报》报道，张竹君透露，香港新增3227宗经核酸检测确诊个案，其中五宗为输入病例，分别由印尼、越南、新加坡及爱尔兰抵港，其余是本土病例。过去24小时快速测试阳性登记平台收到4458宗上报案例，总计7685宗确诊个案。在第五波疫情期间，总确诊人数逾112万。

院舍方面没有新增病例。

被问及近期人流增加情况，张竹君表示目前疫情仍处于高位，如果人流增加或会导致确诊宗数反弹，对此相当担心。她又说，疫情和人流有很大关係，认为如果市民需要外出，可以去一些郊外人流少的地方，较商场或密闭空间为好。

另外港大医学院内科学系临床教授孔繁毅今早提及本港实际染疫人数较目前呈报个宗数为多，认为实际死亡率较现时公布为低。张竹君认为由于实际染疫人数只是估算，并非确实数字，因此目前会继续使用呈报个案计算死亡率，但当局会继续参考不同估算判断疫情走势。

另外署理民政事务局长陈积志在一个节目中透露，港府周六起将向全港近300万个家庭派发防疫服务包，内有快速抗原测试及中成药等。