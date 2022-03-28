有三岁以下婴幼儿的中国家庭将享个税扣除

中国国务院今天（28日）公布，设立三岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除。政策实施后，有三岁以下婴幼儿的家庭都将从中受益。

据中新社报道，自2022年1月1日起，纳税人照护三岁以下婴幼儿子女的相关支出，在计算缴纳个人所得税前按照每名婴幼儿每月1000元（人民币，下同，213新元）的标准定额扣除。父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除。监护人不是父母的，也可以按上述政策规定扣除。

中国人民大学财政金融学院教授朱青介绍，中国个税实施3%至45%的超额累进税率。如果父母综合所得适用10%的税率，每月税前扣除1000元，每月可以少缴100元个税，一年少缴1200元；如果适用45%的最高税率，每年就能少缴5400元。

上述政策公布之前，纳税人计算个税应纳税所得额时，每月5000元基本减除费用扣除和“三险一金”等专项扣除外，还可享受子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金，以及赡养老人等六项专项附加扣除。

三岁以下婴幼儿照护个税专项附加扣除实施后，个税专项附加扣除将由原先的六项，增加至七项。从出生到老年，几乎每个人生阶段都有个税专项附加扣除，税制更加完善。