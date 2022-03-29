上海新增4381例本土无症状 张伯礼解析无症状比例高原因

中国大陆昨天新增确诊病例1293例，其中本土病例1228例，包括吉林1055例，上海96例；新增无症状感染者5758例，本土5658例，包括上海4381例，吉林812例。中国工程院院士张伯礼说，无症状感染者人数多、比例高是本轮疫情的明显特点。这一特点不仅与病毒本身有关，也与及时筛查、尽早发现感染相关，更与疫苗接种密切相关。

根据科技日报报道，张伯礼解释，“新冠病毒变异株传染力增强，物极必反，其毒性也相对减弱。”他说，病毒毒性减弱的临床表现就是临床症状会较轻一些，很多感染者感染后短时间没有表现出临床症状。

“尽管如此，无症状者也不能掉以轻心。”张伯礼提醒：一是虽然无症状，但是仍然有传染性且隐匿性更强；另外今天是无症状，明天也许就有症状了。

“尤其对重点人群来说，例如老年人、患基础疾病的人群，还有体弱、肥胖及严重吸烟者，他们存在病情出现并急转直下的风险，需要格外关注。”张伯礼说，对一般无症状者重点在隔离观察，主张使用中成药早期干预，一是控制其不出现症状，尤其是不转为普通型；二是促其核酸早日转阴。

同时，无症状者多，也与早期筛查、早发现有关系。“疫情出现后各地均进行了大范围筛查，由于早发现，不少患者尚在感染初期，未出现感染症状。”张伯礼说。

“另一个重要原因是我国居民已大规模进行了疫苗接种。”张伯礼解释，人群的集体免疫力普遍增强，因此表现为无症状者居多。

“在本轮疫情初期，有的无症状感染者确诊后，出现过其周边密接者均显示核酸阳性的情况。”张伯礼分析吉林疫情时表示，无症状感染者易造成病毒的隐匿传播，被发现时已致较多人感染。

据报道，无症状感染者虽然无临床症状表现，但能够通过核酸检测出其体内带有病毒的核酸，具有一定的病毒载量，一样具有传染力。

中国国务院联防联控机制相关专家表示，从疫情防控的角度来说，无症状感染者的存在，使疫情的发现变得困难，而大量无症状感染者如不及时被发现会使疫情进一步扩散，又增加了及时控制疫情的难度。

张伯礼对此表示，必须进行快速严格的流调溯源工作，关键是快，早发现、早隔离。

“本轮奥密克戎导致的疫情已经隐匿传播了一段时间，并且存在多元传染途径，因此流调工作艰巨复杂，需更加严格仔细，不仅要关注病例的密接、次密接、一般接触者，还要考虑病例前期是否存在传播链，尽可能找到无症状感染者。”张伯礼说，用最短时间找到全部无症状感染者，彻底阻断社区传播，才能尽快实现社会面清零。

根据中国国家卫健委消息，中国昨天新增确诊病例1293例，其中本土病例1228例，包括吉林1055例，上海96例；新增无症状感染者5758例，本土5658例，包括上海4381例，吉林812例。

其余本土病例分别是山东12例，辽宁10例，广东8例，天津7例，福建7例，黑龙江5例，浙江4例，山西3例，江苏3例，河南3例，湖南3例，陕西3例，安徽2例，江西1例，含48例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。此外境外输入确诊病例65例。

其余新增本土无症状感染者分别是福建124例，河北108例，辽宁64例，山东41例，江苏21例，黑龙江20例，安徽16例，甘肃11例，天津10例，广东10例，广西10例，浙江8例，河南8例，云南6例，江西5例，湖南2例，四川1例。此外，境外输入无症状感染者100例。



截止昨天，中国大陆现有确诊病例27859例（其中重症病例59例），累计治愈出院病例113311例，累计死亡病例4638例，累计报告确诊病例145808例，现有疑似病例15例。累计追踪到密切接触者2258351人，尚在医学观察的密切接触者370261人。

香港累计确诊病例284683例，死亡7420例，台湾累计确诊病例22896例，死亡853例。