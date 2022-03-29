中国民航局成立督导组 赴华北、西南开展三天安全督导

中国东方航空MU5735坠机事件中的132名遇难者的DNA比对工作昨天已完成，第二个黑匣子也已找到。中国民航局将成立督导组，于今天（29日）至31日赴华北、西南地区开展安全督导。

根据人民日报报道，督导组由民航局领导、三总师、民航局各相关司局人员组成。督导将围绕三个方面进行：一是华北、西南地区迅速传达贯彻中共总书记习近平等中央领导的指示批示要求，落实国务院安委办要求，以及民航局近期系列安全工作部署的情况；二是华北、西南地区监管单位按照“六查”要求重点开展辖区督察的情况；三是运输航空公司从人员资质管理、运行风险控制、飞机持续适航维修等三个方面开展自查的情况，华北、西南地区监管单位以“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的形式深入航空公司一线排查隐患、进行检查的情况，以及年度监察大纲、行政检查的执行进度。

报道说，为切实做好安全督导工作，民航局要求，各单位要坚持民航安全工作的政治站位，坚持全面从严，突出问题导向，结合疫情防控要求做好安全工作，确保航空运行绝对安全，确保人民生命绝对安全，坚决守住民航安全生命线。

“3·21”东航坠机事故发生后隔天，民航局曾下发通知，要求在前期行业安全督导工作的基础上，立即开展为期两周的行业安全大检查，加强民用航空领域安全隐患排查。