港卫生署改用“呈报病例病死率” 张竹君称不改用推算染疫人数计算

香港第五波冠病疫情离开时回落，昨天（28日）更首次跌穿8000起水平，第五波累计增至112万人染疫；呈报死亡病例再多168起，第五波累计7207起，占患者0.6%。卫生防护中心传染病处主任张竹君首说，不再称为“死亡率”，而改称“呈报个案病死率”，根据740万人口计算，香港冠病病毒死亡率为0.1%，远比病死率为低。

据香港01报道，目前呈报的确诊病例已过100万起，张竹君也认同大学专家推算和特首林郑月娥所言，社区真正受感染的人数会比呈报数字为高，暂时未能知晓确实数字，因此目前公布的病死率，仍是以呈报个案的数字作分母计算。她指，有大学以不同的模型推算确诊人数，但该数值只能用作参考。

死亡病例的分析方面，医管局呈报昨天死亡人数为168人。总行政经理（病人安全及风险管理）何婉霞说，其中143名患者昨天离世，分别是87男56女，年龄介于51至100岁，当中有130人属65岁或以上的年长者，其中70人来自院舍；他们当中有80人未接种疫苗、已接种一剂有42人、接种两剂有19人、接种三剂则有两人。另有25人于3月16日至3月26日离世未及时呈报，分别是11男和14女，年龄介于63岁至99岁。

张竹君说，医院管理局以外死亡个案有47人，她手头上有资料的42人中，包括27男和15女，由51岁至89岁，当中六人是院舍院友，88％未接种疫苗或未完成两剂接种，大部分本身有病在身。法医初步分析指，有四人是在离世时带有冠病，有部分人则死于冠病，其他暂时未能分到类。

两年以来共有7420名患者死亡，其中第五波有7207人不治，张竹君指“病死率”为0.6%。累计死例7420起，以香港740万人口计算，占千分之一，即每1000名民众中，就有一人染冠病死亡，而且绝大部分在近三个月离世。张竹君说，当局公布“病死率”，因分子是死亡病例、分母是呈报确诊病例，汇报用“呈报病例病死率”更准确。她解释，“死亡率”有时或用人口作分母计算，非病发人数计算，“死亡率是普通名称，不是指某一样的专有名词”。

因此，按张竹君说法，根据香港人口计算，香港冠病死亡率为0.1%；但按确诊人数计算的病死率，则高六倍至0.6%。

张竹君称，在病死率计算方法上，较正确是以呈报确诊个案作分母计算；由于无法知晓真正的确诊人数，因此真正的病死率仍是无法知晓。有专家建议用估算确诊数字推算，但始终没有确实的数字作分母相除，其数值也能用作参考。她指，现唯一可做的，只能用已呈报的病例去计算。