梁建章建议中国法定结婚年龄定18岁 三孩家庭房价五折

中国人口经济学家梁建章领衔育娲研究院昨天（3月28日）发布报告显示，中国初婚人数持续下降，初婚年龄上升。梁建章建议，降低法定结婚年龄有助于提升结婚率，同时还建议三孩家庭享房价五折优惠。

综合新浪财经、新京报和凤凰网报道，《中国婚姻家庭报告2022版》指出，超低生育率以及年轻人口的迅速萎缩，已成为中国社会面临的重大挑战。要提升生育率，政府部门需出台相关政策措施鼓励年轻人结婚生育，积极出台相关政策降低年轻人的结婚生育成本。此外，社会各方也需要引导年轻人树立积极的婚恋观，共同关心适婚人群的婚姻问题，积极创造有利条件，帮助更多的单身青年走进婚姻、建立家庭。

报告指出，中国结婚率从2000年的6.7‰上升到2013年的9.9‰，随后逐年下降，2020年结婚率下降到5.8‰；离婚率从2000年的0.96‰上升到2020年的3.1‰。

中国初婚人数在2013年达到2385.96万人的峰值后持续下降，2020年下降到1228.6万人，比2013年下降48.5%。2013年，中国结婚登记对数为1346.93万对，2021年结婚登记对数下降到763.6万对，连续八年下降。另外，初婚年龄大幅推迟。2021年安徽省初婚平均年龄分别为男31.89岁，女30.73岁。

从2009年到2013年，20至39岁女性人口中，已婚比例从77.93%下降到67.06%，到2019年，又上升到72.72%。2019年，中国30至34岁男性未婚比例为18.16%，女性未婚比例为8.7%，低于绝大多数发达国家。

报告主要作者也是携程集团联合创始人梁建章说：“首先结婚的几个数据，年轻人不愿意结婚的趋势是非常令人担忧的，这也是有点震惊的，结婚的意愿下降得这么快。我们可以看到七年时间，降了一倍，将近减半，结婚的人数和结婚率都差不多减半的降幅，这也确实令人震惊。”

梁建章在报告中指出，造成结婚人数下降的原因是：一是年轻人数量下降，二是适婚人口男多女少，三是养育成本高，四是结婚成本高，五是社会竞争激烈、就业压力大，六是年轻一代的婚姻观念已经发生改变。

梁建章表示，结婚的成本当然包括现在的结婚条件比较高，有房、有车，彩礼或者婚宴，这些结婚成本还是很高的，年轻人在城市里打工、在城市里买房成本非常高，如果在二线、三线城市彩礼等等也比较高。与此同时，孩子的教育成本和养育成本也比较高，这不仅拉低了生育率，也会拉低结婚率。反过来说，如果通过鼓励生育的政策能够降低养育孩子的成本，那就能同时提高生育率和结婚率，对于年轻人来说应该是非常好的消息。

对此，梁建章在报告中建议增加大城市住宅土地供应，给予有孩家庭购房补贴；建议返还二孩家庭房贷利息50%，对于三孩家庭的房贷利息可全部补贴返还。或者在高房价的地区，可实施一孩房价九折，二孩房价七折，三孩房价五折的政策（不超过一个封顶补贴的上限），同时还建议将法定婚龄降到18岁，启动中国《同居法》的立法可行性研究等。



在梁建章看来，结婚跟生育的最重要的一个制约还是成本，购房是一个大头，养育成本包括孩子的教育也是一个大头。

“购房成本是最有效的，也是非常可行的，还是要大量地能够加大在高房价地区，尤其是高房价地区，住房的土地供应。大城市的扩容还有很大的空间，北京、上海这些地方并不缺地，有大量的农田，还有开发效率不高的土地可以开发出来。与其让年轻人在县城买房，占了个地而不去住，还不如让他们在大城市能够尽量地住得宽敞一些，或者低成本能够买到一些房子。如果把非常丰厚的卖地的收入折让一点，补贴结婚、生小孩的家庭，就能够让更多的年轻人早一点买得起房，这样他们的生育和结婚的意愿就会加强。这是我们说的购房能够给予优惠，通过在这些高房价地区增加住宅土地供应。”梁建章说。

梁建章指出，这些还是不够的， “希望能够通过现金的补贴或所得税、社保的减免方式，能够给这些家庭实质的支持......大幅度减轻这些家庭生育跟养育孩子的成本。中国应该可以拿出GDP的1%到5%来鼓励生育，这我觉得是非常实际的，而且能够快速地降低生育的成本，让更多的年轻人能够组织家庭，能够生儿育女。”

对于建议将法定婚龄降到18岁，梁建章解释，这是一个解决法律上的矛盾问题，既然成年了就应该有这个结婚的权利。然后男女应该平等，回到18岁这样一个成年的年龄。

“国际上基本上都会是这样一个年龄，成人了以后当然可以结婚。有些国家更低，有些国家说是如果父母同意的话可以更低。基本上都是男女一样的年龄，不会有男女差异的年龄。所以我觉得，这应该是解决以前的一个遗留问题。过去之所以会是这样一个年龄，应该是我们过去计划生育希望能够推迟结婚年龄，定的这个法律。现在我们不是要限制生育而是鼓励生育，那么应该回归正常的状态。”梁建章说。