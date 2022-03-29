中国多地核酸检测现场跳舞致谢防疫人员被批形式主义

中国防疫形势严峻，但多段小孩或学生在防疫人员面前跳舞致谢的视频在网络热传，引发争议。这些视频多以《听我说谢谢你》为背景音乐，有的是幼童在核酸现场为防疫人员跳舞，有的是在学校操场，学生列成一排为防疫人员跳舞；还有一名身着红裙的女生在一排站着的防疫人员面前大跳拉丁舞，被网民批评是形式主义。

综合新浪微博、澎湃新闻、雷科技和《星岛日报》报道，疫情初期，有家长体谅防疫工作者辛苦，派出家中幼童跳舞感谢他们的付出，不少人因此感动纷纷点赞。防疫人员们最初也很配合的起身站着给小朋友打节拍。

但随着越来越多的家长和孩童，甚至青少年、学校也加入其中，让核酸检测过程更长，也让防疫人员不胜其烦。

其中一段视频显示，一位穿着红色舞裙的女生在随着动感的拉丁舞曲配乐下翩翩起舞，忘我投入。而一群穿着防护服的一线医护人员，如同被罚站一样，整整齐齐地站在她面前，看她跳舞，一动也不敢动。

不少网民指这段视频“太尴尬了”，批评此举毫无意义，完全是形式主义，不仅增加了防疫人员的工作时间，还耽误其他人的检测，且加大了聚集感染的风险。

有网民提到，防疫人员这身防护服，一旦穿上就没法吃饭喝水上厕所，一天下来全凭意志撑下去。他们中的大部分人，想的是早点把工作做完，能早点回家洗个澡好好休息一下。

有一线医护人员受访时，劝请家长不要再带孩子来跳舞，并强调能安全及时的完成核酸检测工作就是对他们最大的支持。

医疗博主“协和医生Do先生”在微博表示，有时间让一线人员多休息，提高一下待遇，“而不是还要穿着这身衣服配合摆拍做‘工具人’”。

微博大V“江宁婆婆”也发文称，作为一线抗疫人员，“感动是感动的，但是麻烦也是真的麻烦的”，做完核酸、麻溜走人，就是对他们最大的支持。