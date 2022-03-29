辽宁省副省长郝春荣被查

根据央视网报道，辽宁省副省长郝春荣涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年59岁的郝春荣为山东烟台人，汉族，中央党校研究生学历，中共党员。现任辽宁省副省长，省政府党组成员。

郝春荣曾任辽宁省辽阳市卫生学校团委干事、副书记；辽阳市卫生局团委副书记、团委书记；共青团辽阳市委副书记、书记；辽阳市进出口公司副总经理，辽阳香港发展有限公司总经理；辽阳市太子河区副区长（正县级），区委常委、副区长（正县级），区委副书记、区长，辽阳市太子河区开发带管委会主任；

郝春荣2000年至2012年期间先后担任辽阳市委常委，市总工会主席、党组书记；辽阳市委常委、副市长；2012年至2017年期间，先后担任辽宁省朝阳市委副书记；辽宁省旅游局党组书记、局长；辽宁省盘锦市委副书记、市长。

2018年1月起担任辽宁省副省长，省政府党组成员，盘锦市委副书记、市长。

她负责乡村振兴、农业农村、水利、文化和旅游、退役军人事务等方面工作。分管省农业农村厅、水利厅、退役军人事务厅、乡村振兴局，供销合作社联合社、现代农业生产基地建设工程中心、农业科学院。联系省文化和旅游厅（文物局）、广播电视局、文联、作协，气象局，国家林业和草原局生物灾害防控中心。

