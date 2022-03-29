港晚市堂食解禁恐再闹食材荒 200供应商受疫情拖累倒闭

香港政府日前表明多个处所有望逐步重开，晚市堂食有望下月恢复，为冰封多月的饮食界迎来曙光。不过，受严厉的防疫措施影响，这波疫情导致大量餐饮场所停业或倒闭，当中不乏惯常以“赊数”，即先记账的方式营运，因而产生连锁反应，导致供应链先进的不少食品供应商也陷入困境。

据星岛网今天（29日）报道，据悉连月已有约十分之一、即约200家结业。业界估计，虽然香港餐饮场所料稍后时间陆续复业，但在食品供应商减少的情况下，届时可能“历史重演”，出现为食材四出“扑货”，即抢购低价库存，尤其是鲜活食品，即使是高级餐饮场所，也或需暂时以冰鲜食品取代。

严格社交距离措施之下，民众晚上未能外出用餐，业界估计香港近月的食材进口量已大减四成，更有餐饮场所需要在零售层面“散货”。餐饮联业协会会长黄家和透露，全港食品供应商约有2000家，种类繁多，在餐饮场所纷纷结业或停业之下，约六成食品供应商也是面对经营困境，更有近十分之一经已结业，“供应商不会说暂停营业，但有些完全没有生意，挨不住，出不到货又未能交租，只好选择结业”。

目前香港部分食品供应商直接从货源取货，因为入货量较大，取得食材后需要有销售渠道，经销商、代理或分销商均会替其推销。黄家和解释，大型供应商尚能靠其他渠道如零售生意帮补，只有“重灾区”是专做餐饮场所生意的中小型供应商。虽然某些仍有供货给客户，但由于很多餐饮场所停业，甚至未清账便倒闭，令不少食品供应商血本无归。

业界目前关注，即使疫情受控后餐饮场所复业，食材需求一下子飙升。黄家和预期，基于已有食品供应商结业，供应链出现断层，一般餐饮场所未必足够立刻补仓。他以去年底情况为例，市面生意一度不俗，但之前有不少货源也是因为疫情，曾短暂缺货，出现四出“扑货”的情况。他估计，蔬菜、生果、肉类、鱼类、鲜肉等食品不能贮存太长时间，就算是高级餐馆，可能要改用急冻食品代替，只有食材量就始终未必可以即时补充。

黄家和坦言，目前各行各业都要面对物流挑战，从中国大陆或海外进口的货品，陆路也很困难，很多时候需改以海运或空运抵港，导致成本上涨。

除了食材供应，市面餐饮场所复业时，也需要再度面对员工流失的挑战。餐务管理协会会长杨位醒指出，疫情暴发前饮食界有逾20万名员工，但两年多来员工经常没有工作可做，疫情严峻期间没有婚礼或宴会举行，只有早午市，餐饮场所累计失去超过5万名员工。

他坦言，酒楼劳工密集且工时长，很少新人愿意入行，不少年轻员工更已转行，只剩下40、50岁的旧员工，因此相信届时聘请方面会有困难。他还说，业界目前已流失近三成人手，即使是大型饮食集团，如稻香，其10家分行只有七家能恢复营运，以集中人手。

物流紧张下，香港未来一段时间仍要依赖中国大陆供港物资。深圳市三个港口自开航（2月18日）至昨日为止总共运输跨境物资约7万1510个标箱，约52万357吨货物，其中生鲜食品类约990个标准货柜，约8930吨；非生鲜类约7万520个标准货柜，约51万4640吨。运输及房屋局发言人指，为进一步稳定陆路运输的供港物资供应，当局已在元朗新田锦壆路用地测试货物接驳的安排，过程顺利。