蒋万安松口称备战台北市长选战

台湾台北市长年底改选，国民党提名立委蒋万安参选态势几乎底定，但蒋万安却至今仍未宣布参选。蒋万安今天（29日）上午接受黄暐瀚广播节目专访时松口说，宣布时机“就是议员完成提名作业”，也印证日前传出蒋万安私下说提名应“先议员、后市长”的构想。

据联合新闻网报道，蒋万安认为，与其早早宣布，重要的是团队整合，包含议员、里长等基层大家都要做好准备，希望宣布的时候能以最有把握的姿态，将团队战力发挥到最高点。蒋万安说，国民党年底选举非常严峻、艰困，他“会一肩扛起这最艰困的一仗”。

黄暐瀚追问蒋万安，是否是配合党部不急着宣布，但往参选北市长方向备战。蒋万安回应说：“我们是朝这方向努力”。他说，年底要打团队战，党部对提名有党部规划，但“提名作业可以提前”。

蒋万安说，国民党年底台北市的选战面对中央是民进党执政，地方是民众党执政，国民党完全在野，两面作战；选举没有容易或简单的，只能战战兢兢、如履薄冰，但他对年底台北市长选战“当然有信心，绝对有信心”。

蒋万安认为，国民党现在气势低迷，也面对严峻挑战，台北市最艰困也最重要，年底选战必须打一场团体战，有些人觉得母鸡没出现，但这次母鸡与小鸡是要相互搭配，打出团队战力，要看整体，而非个人单独。

蒋万安说，目前台北市议员各选区正要初选，希望最后让民众看到国民党内对市政的看法是一个团队，未来市长、议员与里长等候选人要一起发挥到极致，不是只就个人，母鸡与小鸡需要相互搭配、合作、拉抬，看到整体战力。