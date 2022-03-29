王毅：亚洲国家绝不是大国对抗的棋子

中国国务委员兼外长王毅在赴巴基斯坦伊斯兰堡出席伊斯兰合作组织外长理事会、并访问巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊尔之后，昨天（3月28日）接受中央媒体采访时说，要维护本地区来之不易的和平稳定发展局面，要抵制在亚洲引入阵营对立、制造动荡紧张，亚洲拒绝成为大国博弈的棋盘，亚洲国家也绝不是大国对抗的棋子。

根据中国外交部网站发布的采访全文，王毅说，此次南亚之行，正值乌克兰危机外溢效应不断蔓延，世界和平与发展面临新的挑战。中国深切感受到南亚各国都强烈期盼维护好本地区难得的和平安宁，加快推进疫后的经济复苏，各国更加重视中国的地位和作用，希望与中国加强战略沟通、深化互利合作。

王毅指出，周边在中国外交全局中居于首要位置。无论国际风云如何变化，中方始终从战略高度看待和发展与包括南亚国家在内的周边国家关系。国际形势越动荡，越要高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，秉持亲诚惠容的周边外交理念，与周边国家同呼吸共命运，推动构建亚洲命运共同体。

中方愿同周边邻国一道，以实际行动积极落实中国国家主席习近平同各国领导人达成的重要共识，支持彼此的核心利益和重大关切，携手促进发展振兴和民生改善，共同维护地区安全和发展环境，协调应对国际变局影响挑战，开辟本地区更稳定、更繁荣、更美好的未来。

王毅在回答各国如何看待乌克兰危机及其造成的影响时说，乌克兰危机发生在欧洲，但溢出效应波及全球，影响世界和平稳定和经济复苏。包括南亚在内的广大发展中国家高度关注事态发展，对世界陷入分裂对抗充满担忧，对单边制裁破坏全球产业链供应链严重关切。

王毅说，大家的普遍共识是要以对话方式和平解决争端，战争和制裁都不是好办法。国际社会应当劝和促谈，而不是拱火浇油。要维护联合国宪章宗旨和原则，维护各国主权独立和领土完整。同时在这个问题上必须一视同仁，不应有双重标准。要倡导共同、综合、合作、可持续的安全观。一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化军事集团为保障。要按照安全不可分割原则，构建平衡、有效、可持续的安全架构，使欧洲免于战火，其他地区不受牵连。

王毅还说，要保障各国奉行独立自主外交政策的权利，反对政治施压和强迫选边站队。处理复杂问题、对待不同意见，不应采取非敌即友的简单化做法，更不应复活冷战思维，制造阵营对立。要维护本地区来之不易的和平稳定发展局面，抵制在亚洲引入阵营对立、制造动荡紧张。亚洲拒绝成为大国博弈的棋盘，亚洲国家也绝不是大国对抗的棋子。

王毅介绍说，此次访问阿富汗，主要着眼三个目标：一是赓续两国人民传统友谊，二是实地考察阿临时政府建政施政情况，三是同阿方面对面直接交流，增进相互了解，构建互信基础。此访也是中方在天津、多哈等地与阿方双边接触的延续，旨在发出一个明确的信号，即阿富汗问题仍处于当前国际和平与安全议程的重要位置，对阿的周边邻国更是如此，各方都应承担应尽责任，发挥建设作用。

中方在阿富汗问题上始终采取负责任态度，坚持“三个尊重”、“三个从不”。中国尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民做出的自主选择，尊重阿富汗宗教信仰和民族习惯。中国从不干涉阿内政，从不在阿谋求私利，从不寻求所谓势力范围。正如阿富汗朋友所常说，中国是唯一没有伤害过阿富汗的大国，中国愿在和平共处五项原则基础上，同阿发展正常友好的邻国关系。

中国注意到阿临时政府积极回应国际社会关切，治国理政取得一些可视性成果。希望阿临时政府继续包容建政、稳健施政，朝着符合阿人民利益和国际社会期待的方向作出努力。中方愿在尊重阿主权前提下，本着注重改善和提高民生、注重提升阿自主发展能力、注重实际效果不开空头支票原则，同阿有序开展互利合作。中方还强调，安全是发展的基础和前提，希望阿方履行承诺，采取更有效措施、更坚决打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力。

中方希望并相信，只要阿富汗实现真正独立和自主发展，阿富汗人民真正将命运掌握在自己手中，在国际社会和地区国家的共同支持下，“亚洲之心”的重建和发展就未来可期，阿富汗人民也将摆脱多年战乱困扰，过上安宁的生活。

谈到中国外长首次应邀出席伊斯兰合作组织外长会，王毅说，这既是对双方友好历史的传承，也是对加强未来合作的期待。 中国和伊斯兰国家就广泛议题达成重要共识：一致同意深化中伊战略沟通协作，共同抵制文明歧视，共同反对文明优越论、文明冲突论；一致同意继续团结抗疫，深化疫苗生产、药物研发等合作，齐心协力战胜疫情；一致同意高质量共建“一带一路”，巩固传统合作，培育新兴亮点；一致同意就落实全球发展倡议加强沟通协调，为实现联合国2030可持续发展议程注入动力；一致认为推动地区热点问题公正解决刻不容缓，巴勒斯坦问题不能被遗忘，不能被边缘化，不能让历史不公持续下去；一致认为要引领带动发展中国家整体团结，倡导真正的多边主义，摒弃冷战思维，抵制阵营对抗，维护发展中国家的共同利益。

针对中印关系，王毅指出，中印是伙伴而不是对手，应相互成就而不是相互消耗，这是中方深思熟虑后做出的战略判断，印方也多次表示认同这一看法。中印之间确实存在历史遗留的边界问题，时而对双边关系带来影响和挑战。同时双方坚定认为，作为成熟理性的两大邻国，应把边界问题置于双边关系适当位置，不应用边界问题定义甚至阻碍双边关系的整体发展。

王毅还说，此访期间同印度外长苏杰生、国家安全顾问多瓦尔深入交换意见。最突出的感受是，双方都认为，中印关系继续停滞不前，不符合两国人民根本利益，不利于地区和平稳定。应坚持两国领导人“中印互不构成威胁，互为发展机遇”的重要共识，妥善解决共同关注的现实问题，处理管控好多年来存在的分歧，助力双边关系平稳可持续发展。恢复边境地区的和平安宁符合两国的共同愿望，要在现地脱离接触基础上实现常态化管控，采取有效措施落实好在实控线地区降低军事水平、建立信任措施、不以武力相威胁等迄今达成的重要共识。双方都认为中印在重大国际和地区问题上有着相近或相似立场，应努力相互理解、相互支持，为动荡不定的世界提供更多正能量。

王毅还引述多瓦尔在会见期间打的一个比喻说，正如山石不能阻挡溪流顺势而下，双方的一些分歧也不应改变两国关系发展的大势。王毅认为，面对当前复杂多变的国际地区形势，中印双方不仅要共同努力搬开双边关系中的石头，还应相向而行，使中印友好的涓涓溪流汇聚为浩荡的时代潮流，冲破各种阻碍，朝着正确的方向奔涌。