中国大陆六名抗疫中医专家抵港 林郑月娥率官员迎接

香港再有来自中国大陆的抗疫医疗专家抵港援助，香港特首林郑月娥今早（29日）同官员到场迎接。

据星岛网报道，中国国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会组长仝小林率领该六人医疗专家团。他们今天早上经深圳湾抵港，香港特首林郑月娥、食物及卫生局局长陈肇始、医管局主席范鸿龄等官员到场迎接。

林郑月娥说，希望专家指导香港在感染治疗及康复等各环节用好中医药。她说，由于香港年长者感染冠病病例多发生在安老院，她已请求中医专家组到安老院舍视察，希望就防感染措施给予意见，若院舍有感染病例时，希望专家提供中医药治疗方案。

仝小林说，将到方舱医院及护老院等实地视察，并根据香港实际情况及防治方案，与香港专家讨论，再制定一套适合香港的治疗方案。他还说，奥密克戎变种毒株征状与其他变种病毒株有不同，了解到香港年长者病例多而且病情较重，认为中医在调理上可发挥一定作用。

林郑月娥称，部分中医专家成员两周前已抵港，目前大约有20名中国大陆中医在亚博馆直接参与治疗，包括巡房及开方。当被问及除了亚博馆，是否要求中央派更多中医到香港及扩展服务至指定诊所时，她回应说，这个由医管局考虑。

仝小林是中央指导组专家、国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国科学院院士，早于武汉暴发冠病疫情初期，仝小林已在最前线参与抗疫工作。他曾在访问中说，中医药对整个疫情的控制，特别对社区防控起到了很好作用。