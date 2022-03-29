中国高等教育平台上线 可听林毅夫钟南山张文宏等授课

中国教育部高等教育司司长吴岩今天说，“国家高等教育智慧教育平台”（简称“智慧高教”）已于昨天（28日）正式上线。首批上线课程汇聚了众多名师大家、院士学者课程，学习者可以聆听到中国著名经济学家林毅夫、医学大家钟南山和张文宏、著名敦煌学者樊锦诗授课。

根据澎湃新闻报道，吴岩在教育部新闻发布会上介绍“智慧高教”建设背景时说，“目前，中国高等教育数字化改革不断深化，高校教师使用混合式教学比例已经从疫情前的34.8%提升至84.2%，基本形成了一整套包括理念、技术、标准、方法、评价等在内的中国特色高等教育数字化发展方案。”

吴岩表示，“智慧高教”平台的建设目标是汇聚国内外最好大学、最好老师建设的最好课程，成为全球课程规模最大、门类最全、用户最多的国家高等教育智慧教育平台。其两大核心功能是面向高校师生和社会学习者，提供国内各类优质课程资源和教学服务；面向教育行政部门和高校管理者，提供师生线上教与学大数据监测与分析、课程监管等服务。

据了解，“智慧高教”首批上线的两万门课程是从1800所高校建设的五万门课程中精选的优质课程，课程覆盖了13个学科92个专业类，让更多的高校师生和社会学习者走进各大学的网上课堂。

首批上线课程汇聚了众多名师大家、院士学者课程，学习者可以聆听到著名经济学家林毅夫、医学大家钟南山和张文宏、著名敦煌学者樊锦诗精彩授课。同时这也是一个为全世界大学生和全球学习者提供多语种、国际化课程的开放平台。点击“爱课程”和“学堂在线”国际版，近千门多语种课程为海内外学生提供零距离的学习服务。

吴岩介绍，作为智慧教育平台，“智慧高教”采用了先进的智联网引擎技术，在三个方面实现了技术创新与突破。一是服务智能化。平台依托大数据、云计算、人工智能等技术，通过快捷搜索、智能推荐等方式，为学习者提供多种符合个性化学习要求的智慧服务，优化了用户体验。

二是数据精准化。平台对课程信息及学习数据进行实时采集、计算、分析，为教师教学与学生学习提供定制化、精准化分析服务。

三是管理全量化。将所有在线课程平台的学分课程纳入管理范围，可集中反映中国在线课程发展全貌，具备门户的汇聚集中能力、开关控制能力，实现“平台管平台”。

