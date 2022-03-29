吉林省长春市就买菜难问题致歉

冠病疫情重灾区吉林省长春市出现买菜难的问题，该市官方为此致歉，并宣布他们组织多渠道加大备货力度。

据中国央视新闻报道，长春市副秘书长刘任远今天（29日）在疫情发布会上解释，由于长春市东北亚粮油、海吉星两大蔬菜批发市场突发疫情而临时关闭，加上全市疫情形势严峻，保供人员上岗严重不足，导致市民买菜难，部分市民在网上订购后，采购的商品迟迟不能到家。

刘任远说：“我们为此感到格外焦虑上火，由于工作不到位给市民生活带来的影响和不便，向广大市民表达深深的歉意。”

刘任远也公布，为解决群众买菜难问题，省委省政府统筹启动联保联供机制，市政府组织多渠道加大备货力度。每天有1000吨左右“蔬菜包”直达长春，缓解分拣、配送人员不足问题。

界面新闻昨天报道，连日封控措施使得长春等城市物资保供面临巨大压力。吉林省已为此启动联保联供机制，协调多地展开驰援长春保供行动。为了减少跨省跨地区流动带来疫情外溢和传播，吉林省官方自本月14日起禁止本省人员跨省、跨地区流动。

有中国网民申诉，长春出现菜价上涨，甚至是买不到菜的情况，并说有老年人不会使用手机软件也不会使用小程序抢菜，已经饿肚子很多天了。另有网民说，在长春的朋友称在家里把冰箱吃干了两个礼拜，甚至出现断水断电的情况。

另有网传视频显示，长春一名老人不会用手机买菜，到超市求店员卖点菜，不少网民直叹“心酸”。中共长春市朝阳区委宣传部前天就此事做出回应，指出视频拍摄在3月25日早上，并说老人当天因家中食物已经不多，便自行下楼到超市买菜，后来有人上门为老人送去蔬菜包、大米、饼干和牛奶等物资。