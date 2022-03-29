叶刘淑仪避谈特首人选 不回应“是否参选”

距离香港特首选举提名期开始不足一周，多人均表态参选。不过，过去两届均宣布参选的香港行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪今天（29日）却多次避谈，拒绝评论特首人选，也不就自己是否会参选作出回应。

根据《星岛日报》报道，叶刘淑仪出席一个电台节目时，被问到有报道指，有亲北京人士向她作“温馨提示”，指她获接纳提名的机会低，不要作“无谓举措”参与特首选举，她表示不评论有关报道及消息，也不方便评论任何人选。至于下届特首候选人来自行政会议的机会多大，她则说“好难讲，事在人为”。

此外，现任行政长官林郑月娥除周二须举行行政会议外，每日均会联同相关官员举行例行抗疫记者会，交代政府抗疫工作进展及回应传媒提问。叶刘淑仪表示，目前政府没有发言人或新闻统筹专员，指出这是很大的问题。

她说，目前讯息混乱，故由特首“赤膊上阵”，带同官员会见媒体，每日要准备应对传媒“好费神”，而且“言多必失”，若有一两句“不是这么中听”，便会有很大风险；中国外交部、美国白宫发言人等背后均有团队协助，她认为香港应建立与公众沟通的团队。

行政会议召集人陈智思早前受访时提到，香港不能长期维持隔离到港人士的政策，并说很多从事亚太区业务的企业已迁离香港。叶刘淑仪认为，陈智思应表明其言论不代表行会，除非政府直接委任行会召集人担任发言人，但事前必须向召集人交代政府看法。她提到新一届行会组成除了社会精英外，亦需要能掌握民意及在议会有影响的政治领袖，维持与政党和立法会的沟通。

