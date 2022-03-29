彭荫刚分析台海“四步曲”危机 被批配合大陆统战

台湾海基会董事、世界大同文创公司董事长彭荫刚今天（29日）刊登全版报纸广告，阐述台海可能出现“四部曲”危机，呼吁台湾总统蔡英文确保台湾民众安危，台湾要和平，两岸不能打仗；但此番言论被指配合中国大陆统战，时代力量立委邱显智还建议海基会撤掉其董事职务。

据台湾ETtoday新闻云报道，彭荫刚在报纸媒体刊登“两岸不能打仗：俄乌战争的教训”专文，阐述台海可能出现“四部曲”危机，特别警示蔡英文政府须审慎应对变局。

彭荫刚在专文中提及，俄乌战争引起全世界瞩目，媒体又借乌克兰的战略地位联想到台湾海峡情势，包括两岸会不会打仗。他个人研判，台湾面积仅3.6万平方公里，军事基地集中在此小岛上，一旦两岸被他国利用发生战争时，中国大陆无须派一兵一卒登陆台湾，仅须采“四步曲”策略。

彭荫刚称，第一步是以导弹炸毁台湾所有军事基地，包括军用机场、港口、雷达站、指挥部等；第二步是在不伤害台湾民众生命及生计情况下，以导弹摧毁电厂、运输系统等部分基础设施，瘫痪台湾经济；第三步是封锁台湾所有进出通路，包括粮食、能源进出；第四步则是要求进行谈判。

他还说，两岸一家亲，同胞不能再让自己人打自己人，和平统一、和平发展，应是两岸同胞最好的未来。

不过，此番言论被视为配合中国大陆统战，邱显智就在面簿发文说，彭荫刚文中如“无须派一兵一卒”、“两岸一家亲”、“同胞不能再让自己人打自己人”等文字，是中国大陆用来“劝降”台湾人的言论。

邱显智认为，两岸会不会打仗，取决于大陆何时顺应潮流，放下敌意，台湾人当然不想打仗，但台湾人民不会惧怕应战，更不会在战争跟屈辱间选择屈辱。他也提醒蔡英文、海基会，“这种董事不用撤换吗？”

现年87岁的彭荫刚曾任中国国民党中央评议委员会主席团主席、中国航运董事长，父亲为已故台湾陆军一级上将彭孟缉。其妻董小萍是前香港特首董建华的妹妹。