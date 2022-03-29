中国多地整治超时加班 互联网企业被重点检查

中国多地正加大整治屡受舆论关注的“996”加班问题，中国媒体报道，3月份以来已至少有九个省份的人社部门宣布，集中排查整治超时加班问题。报道还称，官方开展超时加班整治，是要“纠偏当前畸形加班文化，保障劳动者体面劳动”。

据中新网报道，北京市人社局本月15日发布《关于进一步做好工时和休息休假权益维护工作的通知》，通知称，在3月15日至5月15日期间，在全市组织开展工时和休息休假权益维护集中排查整治，聚焦重点行业企业，集中排查整治超时加班问题，保障职工工时和休息休假权益。

随后，山东、安徽、河南、广西、青海、湖南、湖北、江西等省份也纷纷开展超时加班集中排查整治，都是为期两个月左右。

从各地公开发布的信息来看，作为超时加班问题重灾区的互联网企业等成为重点检查对象。

北京等多地指出，本次集中排查整治的检查对象主要是超时加班问题易发多发的重点行业、重点企业、重点园区，重点突出互联网(平台)企业及关联企业、研发岗位占比较高的技术密集型企业、劳动密集型加工制造业企业和服务业企业。

用人单位如果有相关违法行为，将被追责乃至曝光。其中，北京等地提出，将依法予以行政处理处罚并督促限期整改。山东等地明确，对不经与工会和劳动者协商的强制加班、制度化加班等突出问题将重点予以打击；对重大典型违法案件，依法予以公布或向社会公开。

近年来，加班现象在中国某些行业甚至普遍制度化和严重超时化，“996”“007”流行，让员工不堪重负，由高强度加班引发的悲剧也不鲜见。

报道指，“996”工作制属于违法。根据劳动法规定，用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但每月不得超过36小时。

中国最高法、人社部去年曾联合发布超时加班典型案例，明确“工作时间为早9时至晚9时，每周工作六天”的内容，严重违反法律关于延长工作时间上限的规定，应认定为无效。

报道称，明确“996”严重违法，今年又开展超时加班整治，释放的信号十分清晰，即“纠偏当前畸形加班文化，保障劳动者体面劳动，幸福生活”。

中国劳动学会特约研究员苏海南认为，整治超时加班，是国家在扎实推动共同富裕的过程中，更加关心保障劳动者劳动报酬、休息休假各方面基本权益的体现。

苏海南说，“推行‘996’违反劳动法律法规，损害了企业应有的人文关怀，背离了劳动者和社会的心理预期，绝不能成为一种社会潮流。”

中国国务院发展研究中心社会发展研究部研究室主任、研究员冯文猛说，一些企业员工因过度加班出现事故、年轻人就业谋求更好劳动条件的意识日益强烈，诸多因素推动社会发展到新阶段，即更加重视劳动者权益，更多考虑发展是为了更好地生活，努力实现生活和工作平衡，让工作更好服务生活质量提升和人的发展。